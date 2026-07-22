Uwaga! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie dziś zamknięte

Kolejny w tym miesiącu silny sztorm na Bałtyku daje się we znaki wypoczywającym nad morzem. Ze względu na ekstremalnie trudne warunki, porywisty wiatr i zagrażające życiu prądy wsteczne, ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag. Wejście do wody w takich warunkach grozi tragedią, dlatego kąpiel we wszystkich lokalizacjach jest surowo zabroniona.

Kąpieliska zamknięte z powodu wysokiej fali:

Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Temperatura powietrza wynosi 15°C, temperatura wody to 16°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s.

Temperatura powietrza wynosi 15°C, temperatura wody to 16°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: Temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 20°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.

Temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 20°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Władysławowo – wejście na plażę nr 6: Temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.

Temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Władysławowo – wejście na plażę nr 9: Temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.

Temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Władysławowo – wejście na plażę nr 10: Temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.

Temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Chłapowo – wejście na plażę nr 12: Temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 18°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.

Temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 18°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Chłapowo – wejście na plażę nr 14: Temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla osób planujących urlop mamy dobre wieści – na żadnym z kąpielisk we Władysławowie ani Chłapowie nie stwierdzono obecności sinic. Woda w tych miejscach została oficjalnie sklasyfikowana przez inspektorat sanitarny jako w pełni przydatna do kąpieli. Oznacza to, że po uspokojeniu się morza i opadnięciu fal będzie można bezpiecznie korzystać z uroków Bałtyku bez obaw o zakwit toksycznych glonów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środowe warunki pogodowe nad morzem nie należą do najbardziej upalnych. Temperatura powietrza we Władysławowie i Chłapowie wynosi przeważnie 17°C (jedynie na odcinku helskim spada do 15°C), natomiast temperatura wody waha się w granicach od 16°C do 20°C. Choć lokalne pomiary prędkości wiatru na samych plażach wskazują na zaledwie 3–4 m/s, to wzburzony wcześniejszym uderzeniem sztormu Bałtyk wciąż generuje olbrzymie i niebezpieczne fale. Złota zasada każdego turysty brzmi: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, bezwzględnie stosując się do poleceń ratowników i nigdy nie lekceważąc siły prądów wstecznych.

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