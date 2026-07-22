Sinice Mechelinki. Czy w Mechelinkach można się kąpać 22.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-22 10:03

Planując wypoczynek w Mechelinkach 22 lipca, warto przygotować się na chłodniejszą aurę i przelotne opady deszczu, które nadeszły nad Pomorze po okresie upalnych dni. Mimo gorszej pogody, lokalne kąpielisko jest w pełni otwarte dla odwiedzających, a woda w zatoce jest zaskakująco ciepła. To świetna okazja, aby przetestować nową infrastrukturę turystyczną i zmodernizowane nabrzeże, na które gmina przeznaczyła w ostatnim czasie miliony złotych.

Biała flaga na wieży ratowniczej w Mechelinkach przy spokojnym morzu. O warunkach kąpieli przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mechelinki. Czy w Mechelinkach można się kąpać 22.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Dla wszystkich, którzy mimo chłodniejszej aury planują orzeźwiający wypoczynek, czekają doskonałe wiadomości. Kąpielisko w Mechelinkach jest w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie gości. Choć temperatura powietrza nie rozpieszcza, to warunki w samej wodzie są znakomite do kąpieli. Warto dodać, że odwiedzający tutejszą plażę mogą w tym sezonie korzystać z zupełnie nowej infrastruktury turystycznej, w tym nowoczesnych budynków użyteczności publicznej, toalet oraz dedykowanego parkingu dla kamperów.

  • Kąpielisko Mechelinki: woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody została przeprowadzona 17 lipca, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano właśnie na dziś, czyli 22 lipca. Na plaży nie obowiązują żadne zakazy.
  • Temperatura powietrza: wynosi obecnie 17°C. Choć po ostatnich upałach odczuwalny jest wyraźny spadek temperatury, to brak silnego wiatru łagodzi chłód.
  • Temperatura wody: to największa niespodzianka – wynosi aż 21°C! Woda w Zatoce Puckiej jest obecnie cieplejsza niż powietrze, co stwarza idealne warunki do kąpieli dla osób, które nie boją się rześkiej aury.
  • Warunki wiatrowe: wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Oznacza to niemal całkowitą flautę, brak falowania i bardzo spokojne morze, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo kąpiących się.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów cyjanobakterii. Na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic, a woda zachowuje pełną przejrzystość i jest bezpieczna dla zdrowia. Choć wysokie temperatury w połowie lipca sprzyjały powstawaniu charakterystycznych zielonych kożuchów w innych częściach Zatoki Gdańskiej, prądy morskie i obecne ochłodzenie uchroniły tutejszą plażę przed tym problemem. Sanepid stale monitoruje sytuację, a na ten moment kąpiel jest w stu procentach dozwolona.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Mechelinkach sprzyjają raczej aktywnemu wypoczynkowi, spacerom po molo czy testowaniu nowej infrastruktury plażowej niż całodniowemu opalaniu. Przy temperaturze powietrza 17°C i przelotnym deszczu warto mieć pod ręką cieplejsze okrycie lub parasol. Jeśli jednak zapadnie decyzja o wejściu do wody o temperaturze 21°C, pamiętać należy o bezwzględnej złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze przed wejściem do morza należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym i stosować się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo nad wodą jest najważniejsze, a warunki mogą ulec zmianie w ciągu zaledwie kilku godzin.

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