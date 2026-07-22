Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Dla wszystkich, którzy mimo chłodniejszej aury planują orzeźwiający wypoczynek, czekają doskonałe wiadomości. Kąpielisko w Mechelinkach jest w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie gości. Choć temperatura powietrza nie rozpieszcza, to warunki w samej wodzie są znakomite do kąpieli. Warto dodać, że odwiedzający tutejszą plażę mogą w tym sezonie korzystać z zupełnie nowej infrastruktury turystycznej, w tym nowoczesnych budynków użyteczności publicznej, toalet oraz dedykowanego parkingu dla kamperów.

Kąpielisko Mechelinki: woda jest w pełni przydatna do kąpieli . Ostatnia oficjalna ocena jakości wody została przeprowadzona 17 lipca, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano właśnie na dziś, czyli 22 lipca. Na plaży nie obowiązują żadne zakazy.

woda jest w pełni . Ostatnia oficjalna ocena jakości wody została przeprowadzona 17 lipca, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano właśnie na dziś, czyli 22 lipca. Na plaży nie obowiązują żadne zakazy. Temperatura powietrza: wynosi obecnie 17°C . Choć po ostatnich upałach odczuwalny jest wyraźny spadek temperatury, to brak silnego wiatru łagodzi chłód.

wynosi obecnie . Choć po ostatnich upałach odczuwalny jest wyraźny spadek temperatury, to brak silnego wiatru łagodzi chłód. Temperatura wody: to największa niespodzianka – wynosi aż 21°C ! Woda w Zatoce Puckiej jest obecnie cieplejsza niż powietrze, co stwarza idealne warunki do kąpieli dla osób, które nie boją się rześkiej aury.

to największa niespodzianka – wynosi aż ! Woda w Zatoce Puckiej jest obecnie cieplejsza niż powietrze, co stwarza idealne warunki do kąpieli dla osób, które nie boją się rześkiej aury. Warunki wiatrowe: wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Oznacza to niemal całkowitą flautę, brak falowania i bardzo spokojne morze, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo kąpiących się.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów cyjanobakterii. Na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic, a woda zachowuje pełną przejrzystość i jest bezpieczna dla zdrowia. Choć wysokie temperatury w połowie lipca sprzyjały powstawaniu charakterystycznych zielonych kożuchów w innych częściach Zatoki Gdańskiej, prądy morskie i obecne ochłodzenie uchroniły tutejszą plażę przed tym problemem. Sanepid stale monitoruje sytuację, a na ten moment kąpiel jest w stu procentach dozwolona.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Mechelinkach sprzyjają raczej aktywnemu wypoczynkowi, spacerom po molo czy testowaniu nowej infrastruktury plażowej niż całodniowemu opalaniu. Przy temperaturze powietrza 17°C i przelotnym deszczu warto mieć pod ręką cieplejsze okrycie lub parasol. Jeśli jednak zapadnie decyzja o wejściu do wody o temperaturze 21°C, pamiętać należy o bezwzględnej złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze przed wejściem do morza należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym i stosować się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo nad wodą jest najważniejsze, a warunki mogą ulec zmianie w ciągu zaledwie kilku godzin.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie