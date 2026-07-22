Sinice Stegna. Czy w Stegnie można się kąpać 22.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-22 9:58

Po gwałtownym sztormie o sile dochodzącej do 9-10 stopni w skali Beauforta, który wczoraj uderzył w polskie Wybrzeże i zmusił mieszkańców do usypywania piaskowych barykad, sytuacja w Stegnie nadal jest bardzo poważna. Dziś, 22 lipca, na obu monitorowanych plażach wprowadzono całkowity zakaz kąpieli. Silne prądy wsteczne oraz wysokie fale sprawiają, że wejście do morza stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli w Stegnie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Stegna. Czy w Stegnie można się kąpać 22.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Stegnie dziś zamknięte

Skutki wczorajszego żywiołu są odczuwalne na całym pasie nadmorskim, a ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o wywieszeniu czerwonych flag. Choć wiatr nieco osłabł w porównaniu do wczorajszej wichury, morze po sztormie wciąż pozostaje mocno rozkołysane. Z tego powodu na obu kąpieliskach w gminie obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody:

  • Kąpielisko Stegna I: Zamknięte. Na plaży powiewa czerwona flaga. Powodem decyzji ratowników są fale przekraczające 70 cm oraz bardzo silne, niewidoczne z brzegu prądy wsteczne.
  • Kąpielisko Stegna II: Zamknięte. Tutaj również obowiązuje czerwona flaga z tego samego powodu – wysoka fala (powyżej 70 cm) i ekstremalnie niebezpieczne prądy wsteczne stanowią śmiertelne zagrożenie.

Wczorajsze nawałnice dosłownie zabierały plażę w Stegnie, co pokazuje, z jak potężnym żywiołem przyszło się mierzyć wypoczywającym nad Bałtykiem. Ratownicy apelują o bezwzględne podporządkowanie się nakazom i niewchodzenie do wody nawet na krok.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiła się przynajmniej jedna dobra wiadomość dla osób wypoczywających na Mierzei Wiślanej – na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania jakości wody potwierdzają, że woda pod względem biologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdy tylko warunki sztormowe opadną i fale się uspokoją, turyści będą mogli bezpiecznie i bez obaw o zdrowie korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dziś w Stegnie pogoda ma typowo przejściowy, chłodniejszy charakter. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s, co jest znaczną ulgą po wczorajszych porywach przekraczających 90 km/h, jednak to wciąż za mało, by morze szybko się uspokoiło.

Złota zasada każdego plażowicza: Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz! Prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Zawsze należy respektować polecenia ratowników i sprawdzać komunikaty na tablicach informacyjnych przed wejściem na plażę.

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