Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Stegnie dziś zamknięte

Skutki wczorajszego żywiołu są odczuwalne na całym pasie nadmorskim, a ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o wywieszeniu czerwonych flag. Choć wiatr nieco osłabł w porównaniu do wczorajszej wichury, morze po sztormie wciąż pozostaje mocno rozkołysane. Z tego powodu na obu kąpieliskach w gminie obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody:

Kąpielisko Stegna I: Zamknięte. Na plaży powiewa czerwona flaga . Powodem decyzji ratowników są fale przekraczające 70 cm oraz bardzo silne, niewidoczne z brzegu prądy wsteczne .

Zamknięte. Na plaży powiewa . Powodem decyzji ratowników są . Kąpielisko Stegna II: Zamknięte. Tutaj również obowiązuje czerwona flaga z tego samego powodu – wysoka fala (powyżej 70 cm) i ekstremalnie niebezpieczne prądy wsteczne stanowią śmiertelne zagrożenie.

Wczorajsze nawałnice dosłownie zabierały plażę w Stegnie, co pokazuje, z jak potężnym żywiołem przyszło się mierzyć wypoczywającym nad Bałtykiem. Ratownicy apelują o bezwzględne podporządkowanie się nakazom i niewchodzenie do wody nawet na krok.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiła się przynajmniej jedna dobra wiadomość dla osób wypoczywających na Mierzei Wiślanej – na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania jakości wody potwierdzają, że woda pod względem biologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdy tylko warunki sztormowe opadną i fale się uspokoją, turyści będą mogli bezpiecznie i bez obaw o zdrowie korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dziś w Stegnie pogoda ma typowo przejściowy, chłodniejszy charakter. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s, co jest znaczną ulgą po wczorajszych porywach przekraczających 90 km/h, jednak to wciąż za mało, by morze szybko się uspokoiło.

Złota zasada każdego plażowicza: Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz! Prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Zawsze należy respektować polecenia ratowników i sprawdzać komunikaty na tablicach informacyjnych przed wejściem na plażę.

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