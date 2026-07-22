Jeśli planowaliście smażyć się na plaży we Władysławowie w środku tygodnia, to musicie zweryfikować te plany. Pogoda szykuje turystom bardzo niemiłą niespodziankę. Będzie po prostu nieprzyjemnie. I to bardzo.

Wszystko zacznie się psuć już w środę, 22 lipca. Termometry pokażą maksymalnie 18 stopni, ale odczuwalnie będzie chłodniej przez wiatr wiejący z prędkością blisko 6 m/s. Do tego dojdą opady deszczu. Niestety, czwartek będzie jeszcze gorszy. To najzimniejszy dzień w prognozie, z temperaturą ledwo przekraczającą 17 stopni w najcieplejszym momencie i spadającą w nocy do zaledwie 12 stopni. Na dodatek popada jeszcze mocniej niż w środę. W takich warunkach jedyną atrakcją może być obserwowanie sztormu z okna kwatery.

Piątek przyniesie symboliczną poprawę. Temperatura drgnie w górę do około 18 stopni, a deszczu będzie nieco mniej, ale to wciąż nie są warunki, o jakich marzą wczasowicze nad Bałtykiem. To będzie po prostu kolejny chłodny i pochmurny dzień.

Weekend przyniesie rewolucję w pogodzie

Prawdziwa zmiana nadejdzie w sobotę. To będzie dzień, na który wszyscy czekają! Temperatura wystrzeli w górę aż do 22 stopni, a co najważniejsze – przestanie padać. To jedyny całkowicie suchy dzień w całej prognozie! Wiatr osłabnie, więc chmury, choć nadal obecne na niebie, nie powinny nikomu przeszkadzać. Wreszcie będzie można poczuć lato.

A co z niedzielą? To będzie pogodowy rollercoaster. Z jednej strony czeka nas najcieplejszy dzień tygodnia z temperaturą sięgającą nawet 24 stopni. Brzmi świetnie, prawda? Niestety, jest też zła wiadomość. Wraz z ciepłem wrócą intensywne opady deszczu. Będzie ciepło, ale mokro. Taki słodko-gorzki finał tygodnia.

Co robić, gdy pogoda nie rozpieszcza?

Chłodne i deszczowe dni od środy do piątku to fatalny czas na plażowanie. Zamiast parawanu, lepiej zabrać ze sobą parasol i kurtkę przeciwdeszczową. To dobra okazja, by nadrobić zaległości i pospacerować po mieście, odkrywając lokalne knajpki i restauracje. Sobota to natomiast absolutny obowiązek. Trzeba wykorzystać ten jeden dzień bez deszczu na maksymalny relaks na plaży i długi spacer brzegiem morza. Z kolei w niedzielę, mimo deszczu, wysoka temperatura pozwoli na aktywność na zewnątrz. Wystarczy tylko poczekać na przerwę w opadach.

Dane pogodowe: OpenWeather