Ten sklep uznano za najtańszy w Polsce. Różnica w cenie koszyka to kilkadziesiąt złotych

Najtańszy sklep w Polsce. Gdzie wydamy najmniej?

Codzienne wizyty w marketach pochłaniają znaczną część domowego budżetu, co zmusza konsumentów do uważnego śledzenia cenników. Zamiast sugerować się wyłącznie jakością, kupujący masowo porównują gazetki, polują na obniżki i instalują aplikacje rabatowe, aby maksymalnie obniżyć koszty żywności. Zastanawiając się nad wyborem najkorzystniejszej oferty, warto też jednak spojrzeć na twarde dane statystyczne. Według analityków z ASM SFA tytuł najtańszego sklepu w Polsce na 2026 rok bezapelacyjnie należy do sieci Auchan.

Koszyk zakupowy w sklepach Auchan i Aldi. Ogromna różnica cen

Wyniki raportu jasno pokazują, że to we francuskim hipermarkecie zapłacimy najmniej za podstawowe zaopatrzenie. Średnia wartość koszyka zakupowego w Auchan ukształtowała się na poziomie 280,94 zł. Suma ta wypada niezwykle korzystnie na tle rynkowych rywali. Z kolei na samym dole zestawienia wylądowała sieć Aldi.

Tam konsumenci musieli wydać na te same towary aż 350,69 zł. Przepaść cenowa między liderem a najdroższym sklepem potwierdza, że przemyślany wybór miejsca codziennych sprawunków ma kluczowe znaczenie.

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Najlepsze markety w Polsce. Wygrała mało znana sieć

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Sposoby na tanie zakupy. Jak oszczędzać w marketach?

Chcąc skutecznie chronić własne finanse przed inflacją, należy wyrobić w sobie nawyk wcześniejszego planowania wizyt w marketach i tworzenia precyzyjnych list potrzebnych towarów. Taka strategia ułatwia omijanie pułapek marketingowych oraz zapobiega impulsywnemu wrzucaniu do koszyka zbędnych artykułów. Równie opłacalne jest bieżące analizowanie gazetek promocyjnych oraz aktywne korzystanie z profitów, jakie dają aplikacje lojalnościowe. Będąc przy półce, zawsze trzeba weryfikować cenę za litr lub kilogram, ponieważ łudząco podobne gabaryty opakowań często maskują znacznie mniejszą gramaturę i wyższą ostateczną marżę sklepu.