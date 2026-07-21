Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rowach dziś zamknięte

Dynamiczna sytuacja baryczna nad Bałtykiem, wywołana przemieszczającym się nad Polską układem niskiego ciśnienia, przyniosła nagłe załamanie pogody i sztorm. Porywisty wiatr, osiągający na Wybrzeżu Środkowym w porywach siłę nawet do 7-8 stopni w skali Beauforta, doprowadził do powstania bardzo wysokich, załamujących się fal oraz śmiertelnie groźnych prądów wstecznych. W efekcie ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na każdym z monitorowanych kąpielisk w Rowach. Zakaz kąpieli obowiązuje w następujących miejscach:

Rowy Wschód Słowińskie I: zamknięte; temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 16°C, a wiatr wieje z prędkością 9 m/s.

zamknięte; temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 16°C, a wiatr wieje z prędkością 9 m/s. Rowy Wschód Słowińskie II: zamknięte; temperatura powietrza to 19°C, wody 16°C, wiatr 8 m/s.

zamknięte; temperatura powietrza to 19°C, wody 16°C, wiatr 8 m/s. Rowy Zachód Apator: zamknięte; temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 16°C, wiatr 9 m/s.

zamknięte; temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 16°C, wiatr 9 m/s. Rowy Zachód Centralne: zamknięte; temperatura powietrza to 17°C, wody 17°C, wiatr 8 m/s.

zamknięte; temperatura powietrza to 17°C, wody 17°C, wiatr 8 m/s. Rowy Zachód Domki Letniskowe: zamknięte; temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 17°C, wiatr 9 m/s.

zamknięte; temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 17°C, wiatr 9 m/s. Rowy Zachód Radomsko: zamknięte; temperatura powietrza to 17°C, wody 17°C, wiatr 9 m/s.

zamknięte; temperatura powietrza to 17°C, wody 17°C, wiatr 9 m/s. Rowy Zachód Słoneczko: zamknięte; temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 17°C, wiatr 9 m/s.

Wszystkie wymienione kąpieliska borykają się z dokładnie tym samym, śmiertelnie niebezpiecznym zjawiskiem. Prądy wsteczne potrafią w ułamku sekundy porwać nawet najbardziej doświadczonego pływaka w głąb morza, dlatego ratownicy bezwzględnie apelują o respektowanie zakazu i niepodejmowanie prób walki z żywiołem.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się zakwitu toksycznych mikroorganizmów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena przydatności wody do kąpieli została przeprowadzona 11 lipca i potwierdziła jej nienaganną czystość. Kolejne regularne badanie planowane jest na 27 lipca. Choć obecnie Bałtyk jest wzburzony, to po uspokojeniu się fal woda będzie w pełni bezpieczna pod względem biologicznym i gotowa na przyjęcie wczasowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Rowach nie sprzyja typowo letniemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza oscyluje w granicach chłodnych 17–19°C, a woda w Bałtyku ma temperaturę 16–17°C. Sytuację potęguje silny, północno-zachodni wiatr wiejący z prędkością 8–9 m/s, który wzmaga odczucie chłodu i generuje potężne sztormowe fale. Złota zasada plażowicza brzmi: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli na brzegu świeci słońce, prądy wsteczne i fale załamujące się tuż przy brzegu stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo. Zawsze stosujmy się do poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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