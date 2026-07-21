Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łebie dziś zamknięte

Niezwykle dynamiczna sytuacja baryczna nad Europą Środkową przyniosła nad Wybrzeże Środkowe porywisty wiatr i sztorm o sile dochodzącej do 7-8 stopni w skali Beauforta. Choć oficjalne badania przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że woda pod kątem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli, to warunki fizyczne panujące w morzu uniemożliwiają bezpieczną rekreację. Na wszystkich masztach w mieście powiewają dziś czerwone flagi.

Oto szczegółowy podział zamkniętych kąpielisk ze względu na zagrożenia:

Przyczyna: Wysoka fala i silny prąd wsteczny

Kąpielisko przy plaży A w Łebie – woda i powietrze mają zaledwie po 16°C, a wiatr wiejący z prędkością 7 m/s generuje wysokie, niebezpieczne fale, pod którymi kryją się zdradliwe prądy wsteczne.

– woda i powietrze mają zaledwie po 16°C, a wiatr wiejący z prędkością 7 m/s generuje wysokie, niebezpieczne fale, pod którymi kryją się zdradliwe prądy wsteczne. Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie – podobnie jak na plaży A, niska temperatura wody (16°C) w połączeniu z porywistym wiatrem i falami zmusiła ratowników do zamknięcia plaży.

– podobnie jak na plaży A, niska temperatura wody (16°C) w połączeniu z porywistym wiatrem i falami zmusiła ratowników do zamknięcia plaży. Kąpielisko przy plaży C w Łebie – na tym odcinku również odnotowano identyczne warunki: temperatura wody i powietrza wynosi 16°C przy wietrze 7 m/s, co stwarza skrajne zagrożenie porwania przez prąd wsteczny.

Silne prądy wsteczne są niewidoczne z brzegu i potrafią w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Dlatego ratownicy apelują o bezwzględne respektowanie zakazów i niezbliżanie się do linii wzburzonej wody.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 9 lipca, potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a dzisiejsza sytuacja sztormowa i gwałtowne mieszanie mas wody dodatkowo zapobiegają gromadzeniu się sinic przy brzegu. Problem ten obecnie w ogóle nie dotyczy łebskich plaż.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Łebie daleka jest od upalnego lata. Temperatura powietrza oraz wody w Bałtyku wynosi zaledwie 16°C, co w połączeniu z wiatrem wiejącym z prędkością 7 m/s sprawia, że temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa. Choć warunki nie sprzyjają plażowaniu, pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie: czerwona flaga oznacza absolutny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli fale wydają się kuszące, siła prądów wstecznych potrafi być zabójcza. Zawsze słuchajmy poleceń ratowników i wybierajmy alternatywne formy wypoczynku, gdy morze pokazuje swoją groźniejszą twarz.

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