Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustce dziś zamknięte

Dynamiczna sytuacja baryczna nad Bałtykiem i przechodzący nad regionem front atmosferyczny wywołały groźne warunki na morzu. Choć lokalne pomiary wiatru przy samej plaży wskazują na stosunkowo łagodny wiatr o prędkości 4 m/s, to w porywach nad otwartym morzem i przy brzegu wiatr w Ustce przekracza dziś 70 km/h, generując wysokie i bardzo niebezpieczne fale. Z tego powodu na usteckich plażach obowiązuje dziś absolutny zakaz wchodzenia do wody.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o zamkniętych kąpieliskach pogrupowanych według przyczyny decyzji ratowników:

Zamknięte z powodu silnego wiatru i wysokiej fali:

Ustka Wschód – woda o temperaturze 19°C i powietrze o temperaturze 17°C mogłyby kusić do kąpieli, jednak wysoka fala i porywisty wiatr zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonej flagi. Ostatni pomiar warunków przeprowadzono 21 lipca 2026 roku.

– woda o temperaturze i powietrze o temperaturze mogłyby kusić do kąpieli, jednak wysoka fala i porywisty wiatr zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonej flagi. Ostatni pomiar warunków przeprowadzono 21 lipca 2026 roku. Ustka Zachód II – analogiczna sytuacja panuje po zachodniej stronie usteckiego portu. Temperatura wody wynosi 19°C, a powietrza 17°C. Bezpieczeństwo jest jednak najważniejsze, dlatego ze względu na silne falowanie kąpielisko pozostaje zamknięte. Raport z pomiaru pochodzi z 21 lipca 2026 roku.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody, przeprowadzona 15 lipca 2026 roku, potwierdziła, że woda w obu kąpieliskach jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 27 lipca 2026 roku. Oznacza to, że jedyną przeszkodą w korzystaniu z morskich kąpieli są obecnie wyłącznie trudne warunki meteorologiczne i wysokie fale, a nie stan sanitarny wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki w Ustce wymagają od turystów dużej ostrożności – temperatura powietrza wynosi dziś zaledwie 17°C, natomiast woda w Bałtyku ma 19°C. Choć lokalnie wiatr przy plaży mierzy około 4 m/s, to groźny sztorm na morzu decyduje o zakazie kąpieli. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafimy świetnie pływać, prądy wsteczne generowane przez fale mogą okazać się śmiertelną pułapką. Zawsze bezwzględnie słuchajmy poleceń ratowników i sprawdzajmy komunikaty przed wyjściem na plażę.

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