Sinice Ustka. Czy w Ustce można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-21 11:39

We wtorek, 21 lipca, nad polskim morzem daje się we znaki potężne załamanie pogody, które bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo osób wypoczywających w Ustce. Silne podmuchy wiatru oraz wysokie fale na Bałtyku sprawiły, że na wszystkich usteckich kąpieliskach powiewają dziś czerwone flagi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla tego regionu ostrzeżenia przed silnym wiatrem i sztormem, co zmusza ratowników do podjęcia zdecydowanych kroków w celu ochrony zdrowia i życia turystów.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustka. Czy w Ustce można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustce dziś zamknięte

Dynamiczna sytuacja baryczna nad Bałtykiem i przechodzący nad regionem front atmosferyczny wywołały groźne warunki na morzu. Choć lokalne pomiary wiatru przy samej plaży wskazują na stosunkowo łagodny wiatr o prędkości 4 m/s, to w porywach nad otwartym morzem i przy brzegu wiatr w Ustce przekracza dziś 70 km/h, generując wysokie i bardzo niebezpieczne fale. Z tego powodu na usteckich plażach obowiązuje dziś absolutny zakaz wchodzenia do wody.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o zamkniętych kąpieliskach pogrupowanych według przyczyny decyzji ratowników:

Zamknięte z powodu silnego wiatru i wysokiej fali:

  • Ustka Wschód – woda o temperaturze 19°C i powietrze o temperaturze 17°C mogłyby kusić do kąpieli, jednak wysoka fala i porywisty wiatr zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonej flagi. Ostatni pomiar warunków przeprowadzono 21 lipca 2026 roku.
  • Ustka Zachód II – analogiczna sytuacja panuje po zachodniej stronie usteckiego portu. Temperatura wody wynosi 19°C, a powietrza 17°C. Bezpieczeństwo jest jednak najważniejsze, dlatego ze względu na silne falowanie kąpielisko pozostaje zamknięte. Raport z pomiaru pochodzi z 21 lipca 2026 roku.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody, przeprowadzona 15 lipca 2026 roku, potwierdziła, że woda w obu kąpieliskach jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 27 lipca 2026 roku. Oznacza to, że jedyną przeszkodą w korzystaniu z morskich kąpieli są obecnie wyłącznie trudne warunki meteorologiczne i wysokie fale, a nie stan sanitarny wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki w Ustce wymagają od turystów dużej ostrożności – temperatura powietrza wynosi dziś zaledwie 17°C, natomiast woda w Bałtyku ma 19°C. Choć lokalnie wiatr przy plaży mierzy około 4 m/s, to groźny sztorm na morzu decyduje o zakazie kąpieli. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafimy świetnie pływać, prądy wsteczne generowane przez fale mogą okazać się śmiertelną pułapką. Zawsze bezwzględnie słuchajmy poleceń ratowników i sprawdzajmy komunikaty przed wyjściem na plażę.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu