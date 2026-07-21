Sinice Gdańsk. Czy w Gdańsku można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku dziś zamknięte

Z powodu sztormowej aury na Bałtyku, wysokich fal i śmiertelnie niebezpiecznych prądów wstecznych, ratownicy wywiesili czerwoną flagę na każdym z gdańskich kąpielisk. Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz zamkniętych plaż wraz z aktualnymi parametrami:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza: 14°C, temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 14°C, temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 5 m/s. Gdańsk Jelitkowo – temperatura powietrza: 14°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 14°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 5 m/s. Gdańsk Orle – temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 5 m/s. Gdańsk Sobieszewo – temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 5 m/s. Gdańsk Stogi – temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 5 m/s. Gdańsk Świbno – temperatura powietrza: 14°C, temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 14°C, temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 5 m/s. Hallera Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza: 14°C, temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 14°C, temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 5 m/s. Molo Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza: 14°C, temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 14°C, temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 5 m/s. Piastowska Gdańsk Jelitkowo – temperatura powietrza: 14°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 5 m/s.

Choć temperatura wody w wielu miejscach wciąż zachęca (osiąga nawet 19°C na Brzeźnie, Sobieszewie i Świbnie), silne porywy wiatru z północnego zachodu i prądy wciągające w głąb morza sprawiają, że wejście do wody grozi tragedią. Wszystkie kąpieliska zostały ocenione pod kątem sanitarnym i woda jest biologicznie przydatna do kąpieli, jednak ze względów bezpieczeństwa fizycznego kąpiel jest bezwzględnie zakazana.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści w kwestii czystości biologicznej gdańskich plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne badania próbek wody z 10 lipca potwierdzają pełną przydatność wody do kąpieli pod kątem sanitarnym. Kolejne planowane analizy mikrobiologiczne odbędą się 24 lipca. Oznacza to, że jedynym powodem dzisiejszego zakazu wejścia do wody są trudne warunki fizyczne i sztormowa aura, a nie stan sanitarny morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Obecne załamanie pogody przyniosło silne ochłodzenie – temperatura powietrza w Gdańsku waha się od zaledwie 14°C do 17°C, a odczucie zimna potęguje silny wiatr o prędkości 5 m/s (w porywach znacznie silniejszy na otwartej przestrzeni). Według prognoz synoptyków, uspokojenie aury i ponowny wzrost temperatur nad polskim morzem nastąpią dopiero pod koniec tygodnia. Do tego czasu obowiązuje nas jedna, złota zasada plażowicza: czerwona flaga oznacza absolutny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafisz świetnie pływać, prądy wsteczne generowane przez sztormowe fale są niemożliwe do pokonania siłą ludzkich mięśni. Zawsze stosuj się do poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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