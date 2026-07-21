Sinice Mechelinki. Czy w Mechelinkach można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

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Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach dziś zamknięte
Planujący wtorkowy wypoczynek nad wodą w Mechelinkach będą rozczarowani. Silny, północno-zachodni wiatr, który na Zatoce Gdańskiej może w porywach osiągać od 8 do nawet 9 stopni w skali Beauforta, uniemożliwia bezpieczne korzystanie z morza. Ratownicy dbający o bezpieczeństwo plażowiczów podjęli jedyną słuszną decyzję o zamknięciu kąpieliska.
Sytuacja na monitorowanym kąpielisku przedstawia się następująco:
- Kąpielisko Mechelinki – ZAMKNIĘTE. Obowiązuje tu czerwona flaga i kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Bezpośrednią przyczyną zamknięcia jest prędkość wiatru przekraczająca bezpieczną granicę 5 stopni w skali Beauforta – jego obecna prędkość na plaży to aż 12 m/s. Choć temperatura wody wynosi stosunkowo przyjemne 21°C, silne prądy i wysokie fale stanowią śmiertelne zagrożenie. Warunków do plażowania nie poprawia też niska temperatura powietrza, która spadła do zaledwie 17°C.
Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację
Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się zakwitu niebezpiecznych mikroorganizmów. Na kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z ostatnią oficjalną oceną przydatności wody, przeprowadzoną 17 lipca 2026 roku, woda w akwenie jest w pełni przydatna do kąpieli. Choć dzisiejsze porywy wiatru i tak krzyżują plany miłośnikom pływania, stan sanitarny wody nie budzi żadnych zastrzeżeń. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 22 lipca 2026 roku.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując, dzisiejsza aura w Mechelinkach zachęca raczej do spacerów brzegiem morza i podziwiania wzburzonych fal z bezpiecznej odległości niż do tradycyjnego plażowania. Niska temperatura powietrza (17°C) w połączeniu z porywistym wiatrem o prędkości 12 m/s sprawiają, że odczuwalny chłód jest bardzo dotkliwy. Pamiętajmy o najważniejszej zasadzie bezpiecznego urlopu: zawsze sprawdzajmy kolor flagi na kąpielisku i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz zakaz, który może uratować nam życie.