Sinice Rewa. Czy w Rewie można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rewie dziś zamknięte

Wszystko przez dynamiczną sytuację pogodową nad polskim morzem, gdzie wciąż odczuwalny jest silny wiatr związany z ostatnimi ostrzeżeniami meteorologicznymi dla strefy brzegowej. Prędkość wiatru w Rewie dochodzi dziś do 12 m/s, co w przełożeniu na skalę Beauforta oznacza 6 stopni i przekracza bezpieczną granicę 5 stopni, przy której ratownicy są zobligowani do wywieszenia czerwonej flagi. Oto szczegóły dotyczące zamkniętych kąpielisk:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest zamknięte z powodu prędkości wiatru przekraczającej 5 stopni w skali Beauforta. Choć temperatura wody wynosi zachęcające 21°C , to przy temperaturze powietrza rzędu 17°C i silnych porywach wchodzenie do morza jest zabronione. Woda pod kątem sanitarnym jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 17 lipca), a kolejne badanie jakości wody zaplanowano na 22 lipca.

Kąpielisko jest zamknięte z powodu prędkości wiatru przekraczającej 5 stopni w skali Beauforta. Choć temperatura wody wynosi zachęcające , to przy temperaturze powietrza rzędu i silnych porywach wchodzenie do morza jest zabronione. Woda pod kątem sanitarnym jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 17 lipca), a kolejne badanie jakości wody zaplanowano na 22 lipca. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Tu również obowiązuje dziś zakaz kąpieli z powodu silnego wiatru wiejącego z prędkością 12 m/s. Parametry termiczne są identyczne: temperatura powietrza to 17°C, a wody 21°C. Ostatnia ocena czystości wody z 10 lipca potwierdziła jej przydatność do kąpieli, a następne rutynowe badanie zaplanowano na jutro, czyli 22 lipca.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich wypoczywających, którzy obawiają się letnich zakwitów bakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zatoki Puckiej, woda została oficjalnie sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli. Obecne zamknięcie plaż wynika wyłącznie z warunków wietrznych, a nie ze stanu sanitarnego morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Rewie zdecydowanie bardziej sprzyja spacerom i sportom wiatrowym niż kąpielom. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 17°C i porywistym wietrze o sile 12 m/s, temperatura odczuwalna może być niska, mimo że woda wciąż ma przyjemne 21°C. Pamiętajmy o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: zawsze bezwzględnie respektujmy kolor flagi i polecenia ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz zakaz wchodzenia do wody – dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

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