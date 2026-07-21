Sinice Chałupy. Czy w Chałupach można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chałupach dziś zamknięte

Trudne warunki w strefie brzegowej zmusiły ratowników do podjęcia jedynej słusznej decyzji o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu kąpieli. Choć lokalny wiatr wydaje się umiarkowany, to silny sztorm szalejący na otwartym Bałtyku i w Zatoce Gdańskiej generuje fale, które stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo.

Oto szczegóły dotyczące zamkniętego kąpieliska:

Chałupy wejście na plażę nr 21 – kąpielisko jest ZAMKNIĘTE ze względu na wysoką falę. Temperatura powietrza oraz wody wynosi obecnie zaledwie 17°C, a wiatr w strefie brzegowej wieje z prędkością 5 m/s.

Warto pamiętać, że gwałtowne fale i prądy wsteczne mogą z łatwością wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Czerwona flaga nie jest kaprysem ratowników, lecz kluczowym ostrzeżeniem w dniach, gdy Bałtyk pokazuje swoje groźne oblicze.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla wszystkich wczasowiczów martwiących się o stan sanitarny wody – na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano zakwitu sinic. Zgodnie z oficjalnymi danymi, woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Ostatnia ocena jakości wody została przeprowadzona 8 lipca, a jej stan mikrobiologiczny nie budzi żadnych zastrzeżeń. Choć dziś wejściu do morza przeszkadzają fale, to po ich opadnięciu czystość wody nie powinna stanowić przeszkody do bezpiecznej zabawy.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chałupach upływa pod znakiem chłodu i silnego falowania – zarówno temperatura powietrza, jak i wody zatrzymała się na poziomie 17°C, co przy wietrze wiejącym z prędkością 5 m/s potęguje uczucie rześkości. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze zwracaj uwagę na kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosuj się do poleceń służb ratunkowych. Czerwona flaga oznacza absolutny zakaz wchodzenia do wody – dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

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