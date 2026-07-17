Betonowa fala nad Bałtykiem przyciąga turystów

Gdańskie falowce od lat należą do najbardziej charakterystycznych przykładów architektury mieszkaniowej w Polsce. Szczególne zainteresowanie wzbudza ten znajdujący się przy ulicy Obrońców Wybrzeża na Przymorzu. Mierzący około 860 metrów długości budynek jest najdłuższym blokiem mieszkalnym w Polsce i jednym z najdłuższych tego typu obiektów w Europie. Każdego roku, zwłaszcza latem, przyciąga tłumy turystów, fotografów i miłośników architektury.

Powstał w czasach PRL-u jako odpowiedź na kryzys mieszkaniowy

Falowiec został wybudowany w latach 1970–1973 jako część dużego osiedla mieszkaniowego na gdańskim Przymorzu. Jego charakterystyczny, falujący kształt nie jest przypadkowy – architekci chcieli nie tylko stworzyć miejsce dla tysięcy mieszkańców, ale również zapewnić lepsze nasłonecznienie mieszkań oraz ograniczyć wpływ silnych nadmorskich wiatrów. Zdjęcia znajdziecie w galerii poniżej.

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To najdłuższy blok w Polsce - Falowiec Gdańsk

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Falowiec Gdańskm zachwyca położeniem

Największym atutem falowca jest jego lokalizacja. Budynek znajduje się zaledwie kilkanaście minut spacerem od plaży w Jelitkowie i Brzeźnie oraz Parku Reagana. W letnich miesiącach okolica tętni życiem. Zielone otoczenie sprawia, że masywna bryła budynku prezentuje się znacznie bardziej przyjaźnie niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Ciekawostki o gdańskim falowcu

długość budynku wynosi około 860 metrów,

znajduje się w nim około 1790 mieszkań,

mieszka tu około 6 tysięcy osób,

budynek ma 11 kondygnacji,

jest najdłuższym blokiem mieszkalnym w Polsce i jednym z najdłuższych w Europie,

charakterystyczna falująca bryła stała się jednym z symboli gdańskiej dzielnicy Przymorze.

Jak się mieszka w Falowcu?

O mieszkaniu w Falowcu w Gdańsku opowiadała kilka lat temu pani Małgorzata na łamach Gazety Wyborczej. Wprowadziła się tam jako dziecko i na początku była przerażona. Dziś jednak twierdzi, że nie wyprowadziłaby się nigdzie indziej.

Ściany są cienkie, słyszę praktycznie wszystko, co dzieje się u sąsiadów. Ale zalety mieszkania w miejscu, gdzie jest tak blisko do morza i całego potrzebnego do życia zaplecza, po prostu przewyższają rozmaite niedogodności. W pierwszym pandemicznym lockdownie, to, że mogłam wyjść na spacer na plażę czy do parku Reagana, uratowało część mojego zdrowia psychicznego - mówiła pani Małgorzata.