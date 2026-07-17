Gdańsk walczy z plagą szczurów w centrum. "W związku z tym trzeba działać"

Gdańsk walczy ze szczurami. Mieszkańcy alarmują

Mimo regularnie prowadzonych akcji deratyzacyjnych mieszkańcy oraz właściciele lokalnych firm zauważają, że szczurów w centrum jest coraz więcej. Zwierzęta pojawiają się nie tylko przy wiatach śmietnikowych, ale także na terenach zielonych i w pobliżu budynków użyteczności publicznej.

- Mieszkańcy zgłaszają do nas bardzo często problemy związane z tym, że w wiatach śmietnikowych czy na terenach zielonych widzą szczury. Czytaliśmy też artykuły, z których wiemy też, że w żłobkach czy przedszkolach również się one pojawiają. W związku z tym trzeba działać - mówi Marcin Bildziuk, przewodniczący zarządu dzielnicy.

W odpowiedzi na coraz liczniejsze zgłoszenia miasto przygotowało kampanię informacyjną pod hasłem „Szczur ma nosa”. Inicjatywa ma trafić zarówno do mieszkańców Śródmieścia, jak i restauratorów oraz turystów odwiedzających Gdańsk.

Akcja ma uświadomić, że ograniczenie liczby gryzoni nie zależy wyłącznie od deratyzacji. Równie ważne są codzienne nawyki związane z gospodarowaniem odpadami, takie jak właściwe wyrzucanie śmieci czy niepozostawianie worków obok pojemników.

Kampania „Szczur ma nosa”. Gdańsk apeluje do mieszkańców

Jednym z najważniejszych elementów walki ze szczurami jest odpowiednie postępowanie z resztkami żywności. Przepełnione kontenery, otwarte pojemniki i jedzenie pozostawione na zewnątrz stanowią dla gryzoni łatwo dostępne źródło pożywienia.

– Pamiętajmy o tym, żeby wrzucać odpady do odpowiednich pojemników. Odpady bio do pojemników brązowych, żeby zamykać klapę od tego pojemnika, żeby nie zostawiać worków ze śmieciami w okolicach pojemników i okolicach miejsc gromadzenia odpadów. Przypominamy również restauratorom, żeby po zamknięciu swoich lokali jedzenia na stole. Żeby sprzątali – tłumaczy Jędrzej Sieliwończyk z gdańskiego magistratu.

Władze miasta zwracają się również do właścicieli lokali gastronomicznych z apelem o dokładne sprzątanie ogródków i wnętrz restauracji po zakończeniu działalności każdego dnia. Pozostawione resztki jedzenia oraz niezabezpieczone odpady mogą skutecznie przyciągać szczury.

Istotną rolę odgrywają także zgłoszenia mieszkańców. Osoby, które zauważą szczury, przepełnione śmietniki lub inne nieprawidłowości związane z utrzymaniem czystości, powinny informować o tym odpowiednie służby, w tym Straż Miejską w Gdańsku.

Przedstawiciele magistratu podkreślają, że skuteczna walka z gryzoniami wymaga zaangażowania wszystkich – od miejskich służb, przez zarządców nieruchomości i przedsiębiorców, po samych mieszkańców. Nawet regularna deratyzacja nie przyniesie oczekiwanych efektów, jeśli szczury wciąż będą miały łatwy dostęp do pożywienia.

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