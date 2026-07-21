Sinice Stegna. Czy w Stegnie można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Stegnie dziś zamknięte

We wtorek plażowicze przebywający w Stegnie muszą zrezygnować z wejścia do wody. Wszystko przez sztormową aurę wywołaną przez przemieszczający się układ niskiego ciśnienia, w wyniku którego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed sztormem dla Bałtyku Południowo-Wschodniego oraz silnym wiatrem m.in. dla Zatoki Gdańskiej. Na obu strzeżonych plażach wprowadzono całkowity zakaz kąpieli.

Główne powody wywieszenia czerwonych flag to:

Wysokie fale przekraczające 70 cm wysokości.

Silne i niezwykle zdradliwe prądy wsteczne, stanowiące śmiertelne zagrożenie dla kąpiących się.

Porywisty, silny wiatr wiejący z kierunków północnych i północno-zachodnich.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Kąpielisko Stegna I : Kąpielisko jest zamknięte . Temperatura powietrza wynosi zaledwie 13°C , z kolei woda ma 18°C . Silny wiatr wieje z prędkością 13 m/s . Powodem zakazu kąpieli są fale powyżej 70 cm, silny wiatr oraz prądy wsteczne (stan na 21 lipca 2026 r.).

: Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi zaledwie , z kolei woda ma . Silny wiatr wieje z prędkością . Powodem zakazu kąpieli są fale powyżej 70 cm, silny wiatr oraz prądy wsteczne (stan na 21 lipca 2026 r.). Kąpielisko Stegna II: Kąpielisko jest zamknięte. Warunki termiczne są identyczne – temperatura powietrza to 13°C, a wody 18°C. Prędkość wiatru wynosi 13 m/s. Czerwona flaga powiewa tu ze względu na fale powyżej 70 cm, silne prądy wsteczne i porywy wiatru (stan na 21 lipca 2026 r.).

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Są jednak także dobre wiadomości w ten chłodny dzień – na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wejście do morza jest obecnie zabronione z przyczyn meteorologicznych, to pod względem biologicznym woda pozostaje czysta i bezpieczna. Ostatnie oficjalne oceny stanu wody potwierdzają jej pełną przydatność do kąpieli. Gdy tylko sztorm minie, a ratownicy zdejmą czerwone flagi, będzie można bezpiecznie wejść do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Obecne warunki w Stegnie (temperatura powietrza 13°C, wody 18°C, wiatr 13 m/s) zdecydowanie bardziej sprzyjają spacerom w sztormiakach niż plażowaniu. Pojawiły się jednak pocieszające prognozy – synoptycy zapowiadają, że ta fala chłodu szybko minie, a już w nadchodzący weekend nad polskie morze powrócą upały. Zanim to jednak nastąpi, pamiętajmy o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga to bezwzględny zakaz kąpieli. Nawet jeśli przy brzegu żywioł nie wydaje się groźny, prądy wsteczne działają pod powierzchnią i są niewidoczne gołym okiem. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i bliskich, zawsze słuchając poleceń ratowników.

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