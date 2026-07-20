Groźny wypadek na Pomorzu. Policjanci wybijali szyby, by wyciągnąć 24-latka z roztrzaskanego Audi

Akcja ratunkowa w Łaszczce. Mundurowi rozbijali szyby Audi

15 lipca służby otrzymały zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który miał znajdować się nieprzytomny w samochodzie stojącym w miejscowości Łaszka. Do interwencji skierowano policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, pełniących wakacyjną służbę na terenie Mierzei Wiślanej.

Na miejscu funkcjonariusze zastali rozbite Audi RS5. Z ustaleń wynikało, że auto wcześniej opuściło jezdnię, uderzyło w ogrodzenie i zatrzymało się na pobliskim polu. W środku znajdował się młody kierowca, który nie reagował na próby nawiązania kontaktu. Obawiając się o jego życie i zdrowie, policjanci wybili boczną szybę i wydostali mężczyznę z pojazdu.

Po otwarciu auta mundurowi od razu wyczuli od kierowcy wyraźną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że 24-letni Niemiec miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Był w tak złym stanie, że nie potrafił samodzielnie ustać na nogach.

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Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego. Po badaniu lekarskim i pobraniu krwi do dalszych analiz 24-latek został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. Uszkodzone Audi RS5 odholowano na policyjny parking.

Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna przyznał się do popełnionego czynu i zgodził się dobrowolnie poddać karze.

Prokurator zastosował wobec 24-latka pięcioletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Oprócz tego mężczyzna został ukarany grzywną w wysokości 250 stawek dziennych po 25 zł, zobowiązano go do wpłaty 5 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, orzeczono przepadek równowartości samochodu w kwocie 100 tys. zł, a także obciążono go kosztami postępowania i opłatami sądowymi.

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