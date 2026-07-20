Sinice Sopot. Czy w Sopocie można się kąpać 20.07? Flaga, warunki pogodowe

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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają
Miso przelotnych opadów deszczu i zachmurzenia, warunki do kąpieli w Sopocie są dziś znakomite. Bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s sprawia, że tafla wody jest spokojna i bezpieczna. Temperatura wody wynosi aż 19°C, co przy temperaturze powietrza równej 20°C gwarantuje komfortowe warunki dla każdego, kto zdecyduje się na wejście do wody. Wszystkie monitorowane plaże są otwarte dla mieszkańców i turystów.
Oto szczegółowa lista bezpiecznych kąpielisk, na których można dziś wypoczywać:
- Sopot - 13-17: woda przydatna do kąpieli (ostatnie badanie: 16.07.2026). Temperatura wody: 19°C, wiatr: 3 m/s.
- Sopot - Łazienki Południowe I: woda przydatna do kąpieli (ostatnie badanie: 16.07.2026). Temperatura wody: 19°C, wiatr: 3 m/s.
- Sopot - Łazienki Południowe II: woda przydatna do kąpieli (ostatnie badanie: 16.07.2026). Temperatura wody: 19°C, wiatr: 3 m/s.
- Sopot-32A-33: woda przydatna do kąpieli (ostatnie badanie: 16.07.2026). Temperatura wody: 19°C, wiatr: 3 m/s.
- Sopot-K22: woda przydatna do kąpieli (ostatnie badanie: 16.07.2026). Temperatura wody: 19°C, wiatr: 3 m/s.
- Sopot-Kamienny Potok-Koliba: woda przydatna do kąpieli (ostatnie badanie: 16.07.2026). Temperatura wody: 19°C, wiatr: 3 m/s.
Wszystkie powyższe pomiary i oceny przydatności wody pochodzą z 20 lipca 2026 roku, a kolejne oficjalne badania zaplanowano na 21 lipca.
Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację
Choć na przełomie czerwca i lipca odnotowano okresowe problemy z zakwitem sinic w Zatoce Gdańskiej, obecnie sytuacja jest całkowicie stabilna. Oficjalne komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda na wszystkich sopockich plażach jest czysta i wolna od niebezpiecznych cyjanobakterii. Warto jednak zachować czujność, gdyż warunki te mogą ulec zmianie przy nagłym ociepleniu i braku wiatru.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując, poniedziałek 20 lipca to dzień o umiarkowanie ciepłej aurze – temperatura powietrza sięga 20°C, a woda w Bałtyku ma niemal tyle samo, bo aż 19°C. Choć nad kurortem mogą pojawić się chmury niosące przelotne opady, to bardzo słaby wiatr (3 m/s) gwarantuje brak wysokich fal i bezpieczną kąpiel. Kluczową zasadą bezpiecznego wypoczynku pozostaje jednak stałe monitorowanie komunikatów. Przed każdym wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowników – biała flaga zezwala na kąpiel, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza.