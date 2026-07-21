Sinice Jastrzębia Góra. Czy w Jastrzębiej Górze można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze dziś zamknięte

Trudne warunki meteorologiczne zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag na całym obszarze kąpieliskowym w Jastrzębiej Górze. Przyczyną tej decyzji jest wysoka fala wywołana przez sztorm szalejący na Bałtyku, którego porywy wiatru w strefie brzegowej dochodzą do 8-9 stopni w skali Beauforta. Wchodzenie do wody w takich warunkach grozi porwaniem przez silne prądy wsteczne i bezpośrednim zagrożeniem życia.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dla poszczególnych kąpielisk:

Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest zamknięte ze względu na wysoką falę. Temperatura powietrza wynosi 17°C , a woda w morzu osiągnęła 17°C . Wiatr na plaży wieje z prędkością 5 m/s . Ostatnia ocena jakości wody z 17 lipca wykazała jej przydatność do kąpieli, a kolejne badanie zaplanowano na dziś (21 lipca).

Kąpielisko jest ze względu na wysoką falę. Temperatura powietrza wynosi , a woda w morzu osiągnęła . Wiatr na plaży wieje z prędkością . Ostatnia ocena jakości wody z 17 lipca wykazała jej przydatność do kąpieli, a kolejne badanie zaplanowano na dziś (21 lipca). Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23: Kąpielisko jest zamknięte (obowiązuje zakaz kąpieli z powodu wysokiej fali). Odnotowano tu temperaturę powietrza na poziomie 17°C oraz temperaturę wody wynoszącą 17°C . Prędkość wiatru na brzegu to 5 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 17 lipca), a następne badanie ma zostać przeprowadzone 21 lipca.

Kąpielisko jest (obowiązuje zakaz kąpieli z powodu wysokiej fali). Odnotowano tu temperaturę powietrza na poziomie oraz temperaturę wody wynoszącą . Prędkość wiatru na brzegu to . Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 17 lipca), a następne badanie ma zostać przeprowadzone 21 lipca. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: Kąpielisko pozostaje zamknięte z powodu niebezpiecznej, wysokiej fali. Termometry wskazują 16°C w powietrzu, natomiast temperatura wody wynosi 17°C. Prędkość wiatru wynosi 5 m/s. Jakość wody oceniona 17 lipca potwierdziła jej przydatność do kąpieli, z kolejną kontrolą zaplanowaną na 21 lipca.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanych kąpieliskach w Jastrzębiej Górze na szczęście nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wejście do wody jest zabronione, restrykcje te wynikają wyłącznie z porywistego wiatru i sztormowych fal na Bałtyku. Pod względem sanitarnym woda w tym rejonie jest czysta – ostatnie badanie z 17 lipca potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli, a na 21 lipca zaplanowano kolejny pobór próbek przez inspektorów sanitarnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Chłodna i sztormowa aura nie sprzyja typowemu wypoczynkowi – temperatura powietrza oscyluje w granicach 16-17°C, a woda w morzu ma 17°C. Choć lokalna prędkość wiatru na plaży wynosi umiarkowane 5 m/s, silny wiatr na pełnym morzu generuje fale uniemożliwiające bezpieczną kąpiel. Złota zasada plażowicza na dziś: czerwona flaga oznacza absolutny zakaz wchodzenia do wody. Słuchaj poleceń ratowników i nie ryzykuj życia dla chwili ochłody.

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