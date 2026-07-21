Sinice Krynica Morska. Czy w Krynicy Morskiej można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej dziś zamknięte

Ratownicy pracujący na plażach w Krynicy Morskiej podjęli jedyną słuszną decyzję – na masztach wszystkich kąpielisk w mieście zawisły dzisiaj czerwone flagi. Oznacza to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Decyzja ta ma bezpośredni związek z niespokojną aurą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla regionu żółte ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem, a w Zatoce Gdańskiej porywy północno-zachodniego wiatru mogą osiągać nawet do 8–9 stopni w skali Beauforta. Co więcej, zaledwie dzień wcześniej nad Krynicą Morską zaobserwowano spektakularny, ale i budzący grozę lej kondensacyjny.

Tak gwałtowne zjawiska meteorologiczne bezpośrednio przekładają się na ekstremalne zagrożenie dla osób próbujących kąpać się w morzu. Na wszystkich czterech monitorowanych plażach odnotowano te same, krytyczne powody zamknięcia: prądy wsteczne, silny wiatr oraz wysoka fala. Zakaz kąpieli obowiązuje w następujących miejscach:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port

Prądy wsteczne (zwane też rypowymi) to jedno z największych niebezpieczeństw nad Bałtykiem. Potrafią one z ogromną siłą wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków. W połączeniu z wysoką, łamiącą się falą i porywistym wiatrem, wejście do wody w takich warunkach grozi tragedią. Z tego względu należy bezwzględnie respektować decyzje ratowników i pod żadnym pozorem nie lekceważyć czerwonej flagi.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Dla osób planujących urlop nad morzem jest jednak dobra wiadomość. Pomimo niesprzyjającej aury i zamkniętych kąpielisk, na żadnej z monitorowanych plaż w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez inspekcję sanitarną, potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Oznacza to, że gdy tylko wiatr ucichnie, fale opadną, a ratownicy zdejmą czerwone flagi, będzie można bezpiecznie i bez obaw o zdrowie korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki pogodowe w Krynicy Morskiej wymagają dziś ciepłego ubrania. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, co sprawia, że jest chłodno i wietrznie. Co ciekawe, woda w Bałtyku ma obecnie 19°C – jest zatem cieplejsza od otaczającego powietrza! Prędkość wiatru na brzegu dochodzi do 8 m/s, co w połączeniu z porywami potęguje uczucie chłodu.

Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli na brzegu wydaje się, że sytuacja jest pod kontrolą, żywioł pod powierzchnią wody bywa nieprzewidywalny. Zawsze warto słuchać poleceń ratowników i dbać o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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