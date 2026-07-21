Sinice Gdynia. Czy w Gdyni można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Warunki na gdyńskich plażach są dziś wyjątkowo sprzyjające dla tych, którzy cenią sobie spokój i bezpieczeństwo. Brak porywistego wiatru sprawia, że fale są minimalne, co stwarza doskonałe warunki do rekreacji dla rodzin z dziećmi. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska w mieście są w pełni otwarte, a nad bezpieczeństwem czuwają wykwalifikowani ratownicy. Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

Gdynia Śródmieście : Najwyższą temperaturę powietrza odnotowano dziś w samym centrum miasta, gdzie termometry wskazują 19°C . Temperatura wody jest tu jednak najniższa i wynosi 15°C . Słaby wiatr wieje z prędkością 2 m/s .

: Najwyższą temperaturę powietrza odnotowano dziś w samym centrum miasta, gdzie termometry wskazują . Temperatura wody jest tu jednak najniższa i wynosi . Słaby wiatr wieje z prędkością . Gdynia Babie Doły : Woda w tej części zatoki jest cieplejsza i ma 18°C , natomiast temperatura powietrza wynosi 16°C . Bardzo spokojne warunki dopełnia wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s .

: Woda w tej części zatoki jest cieplejsza i ma , natomiast temperatura powietrza wynosi . Bardzo spokojne warunki dopełnia wiatr o prędkości zaledwie . Gdynia Redłowo : Na plażowiczów czeka tu woda o temperaturze 18°C oraz powietrze ogrzane do 16°C . Prędkość wiatru wynosi 2 m/s .

: Na plażowiczów czeka tu woda o temperaturze oraz powietrze ogrzane do . Prędkość wiatru wynosi . Gdynia Orłowo: Warunki są niemal identyczne jak w Redłowie – temperatura wody wynosi 18°C, powietrza 16°C, a wiatr dmucha z prędkością 2 m/s.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Plażowicze planujący relaks w Gdyni mogą odetchnąć z ulgą. Na monitorowanych kąpieliskach w Gdyni nie odnotowano zakwitu sinic. Choć kapryśna letnia aura i wcześniejsze wysokie temperatury wywołały obawy o stan wody, a w sąsiednich kurortach, takich jak Sopot, pojawiały się okresowe ograniczenia, w Gdyni woda wciąż zachowuje pełną czystość. Wszystkie oficjalne oceny sanitarno-epidemiologiczne potwierdzają przydatność wody do kąpieli, co pozwala na bezpieczną i beztroską zabawę w morzu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem umiarkowanych temperatur – powietrze osiąga od 16°C do 19°C, a woda w Zatoce Gdańskiej waha się od 15°C do 18°C. Przy bardzo słabym wietrze warunki na morzu są stabilne i bezpieczne. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor wywieszonej na maszcie flagi i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników. Warunki na kąpielisku mogą ulec nagłej zmianie, a czujność i zdrowy rozsądek to podstawa udanego wypoczynku.

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