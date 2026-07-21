Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie i Chłapowie dziś zamknięte

Niespokojny Bałtyk po raz kolejny pokazuje swoją niszczycielską potęgę. Przetaczający się przez region front atmosferyczny przyniósł bardzo silne porywy wiatru, które w strefie nadmorskiej mogą wywołać zjawisko cofki oraz niezwykle wysokie fale. Choć lokalne pomiary przy samych stanowiskach ratowniczych wskazują na wiatr o prędkości 5 m/s, to na otwartym morzu jego siła jest znacznie większa, co stwarza śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego, kto odważyłby się wejść do wody.

Wszystkie monitorowane kąpieliska w gminie zostały dziś oznaczone czerwoną flagą. Oto szczegółowy wykaz zamkniętych plaż wraz z aktualnymi warunkami temperatury:

Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C – zamknięte z powodu wysokiej fali.

temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C – zamknięte z powodu wysokiej fali. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 17°C – zamknięte z powodu wysokiej fali.

temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 17°C – zamknięte z powodu wysokiej fali. Władysławowo – wejście na plażę nr 6: temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C – zamknięte z powodu wysokiej fali.

temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C – zamknięte z powodu wysokiej fali. Władysławowo – wejście na plażę nr 9: temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C – zamknięte z powodu wysokiej fali.

temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C – zamknięte z powodu wysokiej fali. Władysławowo – wejście na plażę nr 10: temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 16°C – zamknięte z powodu wysokiej fali.

temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 16°C – zamknięte z powodu wysokiej fali. Chłapowo – wejście na plażę nr 12: temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 17°C – zamknięte z powodu wysokiej fali.

temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 17°C – zamknięte z powodu wysokiej fali. Chłapowo – wejście na plażę nr 14: temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C – zamknięte z powodu wysokiej fali.

Niskie temperatury powietrza (zaledwie 16–17°C) w połączeniu z chłodnym wiatrem sprawiają, że tradycyjne plażowanie jest dziś praktycznie niemożliwe. Zamiast tego warto pomyśleć o alternatywnych formach spędzania wolnego czasu w regionie.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się letnich zakwitów wody. Oficjalne raporty sanitarne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie i Chłapowie nie stwierdzono obecności sinic. Ostatnie badania czystości wody jednoznacznie wykazały, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Dzisiejsze zamknięcie plaż wynika wyłącznie z dynamicznych warunków pogodowych i wysokiej fali, a nie z przyczyn biologicznych czy sanitarnych. Gdy tylko wiatr osłabnie i fale opadną, woda będzie bezpieczna i gotowa na przyjęcie urlopowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień we Władysławowie upływa pod znakiem typowo jesiennej aury w środku lata. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 16–17°C oraz temperaturze wody na poziomie 16–17°C, warunki do wypoczynku nad samym brzegiem są mocno ograniczone, a silny, północno-zachodni wiatr generuje niebezpieczne prądy wsteczne.

Złota zasada plażowicza: Czerwona flaga to nie sugestia – to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody! Nawet jeśli jesteś doskonałym pływakiem, pamiętaj, że żywioł morski bywa nieprzewidywalny, a prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza w ułamku sekundy. Zawsze respektuj polecenia ratowników i sprawdzaj kolor flagi na stanowisku przed zbliżeniem się do linii brzegu. Dzisiejszy wietrzny dzień warto przeznaczyć na wycieczkę krajoznawczą po malowniczym Półwyspie Helskim lub skorzystanie z lokalnych atrakcji pod dachem.

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