Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-21 10:28

Sztormowy wiatr wiejący z północnego zachodu przyniósł na pomorskie wybrzeże gwałtowne załamanie pogody i mocno wzburzył Bałtyk. We wtorek, 21 lipca, ze względu na skrajnie niebezpieczne warunki i wysoką falę, na wszystkich strzeżonych plażach we Władysławowie i sąsiednim Chłapowie wywieszono czerwone flagi. Choć pod względem mikrobiologicznym woda nadaje się do kąpieli, żywioł zmusił ratowników do wprowadzenia bezwzględnego zakazu wchodzenia do morza.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli we Władysławowie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie i Chłapowie dziś zamknięte

Niespokojny Bałtyk po raz kolejny pokazuje swoją niszczycielską potęgę. Przetaczający się przez region front atmosferyczny przyniósł bardzo silne porywy wiatru, które w strefie nadmorskiej mogą wywołać zjawisko cofki oraz niezwykle wysokie fale. Choć lokalne pomiary przy samych stanowiskach ratowniczych wskazują na wiatr o prędkości 5 m/s, to na otwartym morzu jego siła jest znacznie większa, co stwarza śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego, kto odważyłby się wejść do wody.

Wszystkie monitorowane kąpieliska w gminie zostały dziś oznaczone czerwoną flagą. Oto szczegółowy wykaz zamkniętych plaż wraz z aktualnymi warunkami temperatury:

  • Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C – zamknięte z powodu wysokiej fali.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 4: temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 17°C – zamknięte z powodu wysokiej fali.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 6: temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C – zamknięte z powodu wysokiej fali.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 9: temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C – zamknięte z powodu wysokiej fali.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 10: temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 16°C – zamknięte z powodu wysokiej fali.
  • Chłapowo – wejście na plażę nr 12: temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 17°C – zamknięte z powodu wysokiej fali.
  • Chłapowo – wejście na plażę nr 14: temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C – zamknięte z powodu wysokiej fali.

Niskie temperatury powietrza (zaledwie 16–17°C) w połączeniu z chłodnym wiatrem sprawiają, że tradycyjne plażowanie jest dziś praktycznie niemożliwe. Zamiast tego warto pomyśleć o alternatywnych formach spędzania wolnego czasu w regionie.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się letnich zakwitów wody. Oficjalne raporty sanitarne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie i Chłapowie nie stwierdzono obecności sinic. Ostatnie badania czystości wody jednoznacznie wykazały, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Dzisiejsze zamknięcie plaż wynika wyłącznie z dynamicznych warunków pogodowych i wysokiej fali, a nie z przyczyn biologicznych czy sanitarnych. Gdy tylko wiatr osłabnie i fale opadną, woda będzie bezpieczna i gotowa na przyjęcie urlopowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień we Władysławowie upływa pod znakiem typowo jesiennej aury w środku lata. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 16–17°C oraz temperaturze wody na poziomie 16–17°C, warunki do wypoczynku nad samym brzegiem są mocno ograniczone, a silny, północno-zachodni wiatr generuje niebezpieczne prądy wsteczne.

Złota zasada plażowicza: Czerwona flaga to nie sugestia – to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody! Nawet jeśli jesteś doskonałym pływakiem, pamiętaj, że żywioł morski bywa nieprzewidywalny, a prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza w ułamku sekundy. Zawsze respektuj polecenia ratowników i sprawdzaj kolor flagi na stanowisku przed zbliżeniem się do linii brzegu. Dzisiejszy wietrzny dzień warto przeznaczyć na wycieczkę krajoznawczą po malowniczym Półwyspie Helskim lub skorzystanie z lokalnych atrakcji pod dachem.

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