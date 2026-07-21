Sinice Sopot. Czy w Sopocie można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Wszystkie sopockie kąpieliska są dziś w pełni dostępne dla odwiedzających, a jakość wody w Zatoce Gdańskiej nie budzi żadnych zastrzeżeń. Trzeba jednak pamiętać, że po przejściu głębokiego niżu nad Bałtykiem panują wymagające, sztormowe warunki, co przekłada się na silniejsze porywy wiatru bezpośrednio na plażach. Choć woda jest bezpieczna pod względem sanitarnym, to niska temperatura powietrza wynosząca zaledwie 16°C sprawia, że wejście do wody o temperaturze 19°C może być wyzwaniem tylko dla najodważniejszych.

Oto kompletna lista otwartych kąpielisk w Sopocie, na których 21 lipca nie wywieszono czerwonych flag:

Sopot - 13-17 – temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 7 m/s, woda w pełni przydatna do kąpieli.

– temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 7 m/s, woda w pełni przydatna do kąpieli. Sopot - Łazienki Południowe I – temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 7 m/s, woda w pełni przydatna do kąpieli.

– temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 7 m/s, woda w pełni przydatna do kąpieli. Sopot - Łazienki Południowe II – temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 7 m/s, woda w pełni przydatna do kąpieli.

– temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 7 m/s, woda w pełni przydatna do kąpieli. Sopot-32A-33 – temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 7 m/s, woda w pełni przydatna do kąpieli.

– temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 7 m/s, woda w pełni przydatna do kąpieli. Sopot-K22 – temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 7 m/s, woda w pełni przydatna do kąpieli.

– temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 7 m/s, woda w pełni przydatna do kąpieli. Sopot-Kamienny Potok-Koliba – temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 7 m/s, woda w pełni przydatna do kąpieli.

Warto zauważyć, że umiarkowany wiatr wiejący z prędkością 7 m/s (osiągający w porywach wyższe wartości na otwartej zatoce) i brak upału tworzą świetną okazję do rześkich spacerów brzegiem morza lub uprawiania sportów wodnych.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się corocznej letniej zmory Bałtyku mamy doskonałe wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sopocie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli na każdym z sześciu wyznaczonych obszarów. Chłodniejsza aura oraz silny ruch mas wody wywołany przez niedawne załamanie pogody skutecznie zapobiegają procesowi zakwitu tych niebezpiecznych organizmów. Można więc bez obaw planować zbliżający się weekend nad wodą, kiedy to temperatury mają gwałtownie wzrosnąć.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, wtorkowa aura w Sopocie ma wybitnie przejściowy, rześki charakter. Przy temperaturze powietrza 16°C, temperaturze wody 19°C oraz wietrze osiągającym w strefie brzegowej 7 m/s, kluczowe znaczenie ma rozsądek. Dodatkowo, wypoczywający w kurorcie powinni pamiętać o zaplanowanych na dziś (21 lipca) testach syren alarmowych, które odbędą się w godzinach od 7:00 do 19:00 – dźwięki te są jedynie elementem ćwiczeń technicznych i nie powinny budzić niepokoju. Niezależnie od pogody, złotą zasadą każdego plażowicza pozostaje stałe monitorowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń służb dbających o nasze bezpieczeństwo.

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