Wybrano 10 najpiękniejszych plaż w Polsce. Powstanie na nich wyjątkowa wakacyjna strefa

Wakacje nad morzem najczęściej kojarzą się z leżakiem, spacerami brzegiem Bałtyku i spokojnym wypoczynkiem. W tym roku nadmorskie miejscowości pokażą jednak, że plaża może być także miejscem aktywności, sportowych emocji i dbania o zdrowie.

Od 26 lipca do 5 sierpnia odbędzie się Baltic Tour Medicover Sport - wyjątkowa wakacyjna trasa, która odwiedzi 10 najpiękniejszych polskich plaż. Wśród nich znalazły się także plaże z Trójmiasta: Sopot, Gdańsk i Gdynia.

Sportowe atrakcje dla każdego

Organizatorzy przygotowali wydarzenia zarówno dla osób, które regularnie uprawiają sport, jak i tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z aktywnością fizyczną.

Na plażach pojawią się między innymi profesjonalne tory przeszkód, treningi fitness oraz zajęcia prowadzone przez instruktorów. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w programach takich jak „Summer Body” czy „Body Shape”, a także sprawdzić swoją sprawność podczas sportowych wyzwań.

Nie zabraknie również atrakcji dla fanów sportów rakietowych. Na plaży będzie można zagrać w tenisa plażowego, poznać podstawy tej dynamicznej dyscypliny i skorzystać z profesjonalnego sprzętu.

Zdrowie pod kontrolą podczas wakacji

Jednym z najważniejszych elementów Baltic Tour Medicover Sport będzie specjalna strefa zdrowia. Uczestnicy wydarzenia będą mogli bezpłatnie skorzystać z podstawowych badań profilaktycznych.

Bez zapisów i wcześniejszej rejestracji sprawdzą między innymi:

ciśnienie tętnicze,

poziom cukru we krwi,

skład ciała.

To okazja, aby podczas wakacyjnego wypoczynku poświęcić chwilę także własnemu zdrowiu.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe Baltic Tour Medicover Sport

Poranna regeneracja i popołudniowe wyzwania

Program wydarzenia został przygotowany tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. Dzień będzie rozpoczynał się od spokojniejszych aktywności regeneracyjnych i sesji longevity, a później uczestnicy będą mogli dołączyć do treningów oraz sportowych konkurencji.

Na najmłodszych i całe rodziny czekać będą specjalne wyzwania, a osoby lubiące rywalizację będą mogły powalczyć o tytuł „Mistrza Toru”.

Baltic Tour Medicover Sport w Trójmieście. Kiedy wydarzenie?Wakacyjna trasa odwiedzi:

3 sierpnia - Sopot

4 sierpnia - Gdańsk

5 sierpnia - Gdynia

Wydarzenia startują codziennie o godzinie 8:30 i potrwają do późnego popołudnia.

Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają sprzęt sportowy, strefę relaksu oraz miejsce, gdzie po treningu będzie można odpocząć i nabrać sił.

Więcej informacji o trasie Baltic Tour Medicover Sport można znaleźć na stronie organizatora.

Akcja odbywa się pod patronatem Radia ESKA.