Koszmar w Dziemianach. Zaatakowano 18-latka, a potem pobito dziecko

Dziemiany. Atak na 18-latka i kolejna policyjna interwencja

W piątkowy wieczór policjanci zostali wezwani do interwencji po tym, jak pracownik ochrony ujął 17-letniego mieszkańca powiatu kościerskiego. Nastolatek jest podejrzewany o uszkodzenie ciała 18-letniego mężczyzny. Funkcjonariusze z Kościerzyny zatrzymali go, a dzień później przedstawili mu zarzut. Za zarzucany czyn grozi kara do pięciu lat więzienia.

Gdy mundurowi wracali z tej interwencji, na jednym ze skrzyżowań zauważyli młodego mężczyznę, który sygnałami wskazywał, że niedaleko dzieje się coś niepokojącego. Policjanci natychmiast ruszyli we wskazane miejsce. Na miejscu zastali grupę młodych ludzi oraz 14-letniego chłopca. Po sprawdzeniu tożsamości wszystkich uczestników i zakończeniu czynności nastolatek wrócił do domu.

Pobicie 14-latka w powiecie kościerskim. Prawda wyszła na jaw w domu

Po pewnym czasie do policjantów wpłynęło kolejne zgłoszenie. Matka 14-latka poinformowała, że jej syn został pobity na terenie Dziemian. Funkcjonariusze udali się pod wskazany adres i ustalili, że chodzi o tego samego chłopca, którego wcześniej spotkali podczas jednej z interwencji.

W toku prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że nastolatek miał zostać kilkakrotnie uderzony przez jednego z młodych mężczyzn. Policjanci będą teraz przesłuchiwać świadków oraz zabezpieczać kolejne dowody. Do sprawy zostanie także powołany biegły, który oceni obrażenia 14-latka. Dopiero po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego zapadną dalsze decyzje procesowe.

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