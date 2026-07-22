Kto liczył na upalny tydzień w Gdańsku, ten, mówiąc delikatnie, srogo się zawiedzie. Przynajmniej na początku. Od środy, 22 lipca, pogoda pokaże swoje chłodne i kapryśne oblicze. Czekają nas temperatury, które nijak nie pasują do środka wakacji. W środę termometry pokażą maksymalnie 19 stopni, a do tego przelotnie popada deszcz. Niestety, to dopiero początek.

Prawdziwy zimny prysznic czeka nas w czwartek. To będzie najchłodniejszy dzień w prognozie, z temperaturą sięgającą zaledwie 17 stopni. Do tego dojdą kolejne opady deszczu i wiatr o prędkości prawie 5 m/s. Trudno w takich warunkach mówić o plażowaniu. Po prostu zimno. I mokro. Piątek przyniesie niewielką poprawę, bo temperatura wróci do około 19 stopni, ale deszcz i dość silny wiatr niestety z nami zostaną. To będzie koniec naprawdę trudnego, deszczowego maratonu.

Zmiana pogody w Gdańsku w weekend

Przełom nadejdzie w sobotę. I to jaki! Nagle, bez ostrzeżenia, pogoda wrzuci wyższy bieg. Temperatura podskoczy aż do 24 stopni, a co najważniejsze – wreszcie przestanie padać! To będzie pierwszy od kilku dni moment na złapanie oddechu i poczucie letniej aury. Niedziela, 26 lipca, zapowiada się na najcieplejszy dzień tygodnia. Słupki rtęci poszybują do blisko 27 stopni. Prawdziwe lato. Jest jednak jeden, spory haczyk. Razem z ciepłem wrócą chmury i deszcz.

Jak zaplanować urlop w Gdańsku?

Początek tygodnia to, nie oszukujmy się, fatalny czas na leniuchowanie na plaży. Chłód i deszcz skutecznie zniechęcą do opalania. To jednak dobry moment, by postawić na zwiedzanie miasta, spacery po starych uliczkach czy wizytę w jednej z przytulnych kawiarni. Kurtka przeciwdeszczowa będzie jednak niezbędna. Sobota to dzień, na który wszyscy czekają. Wreszcie bez deszczu i z przyjemną temperaturą – to idealna okazja, by ruszyć nad morze, wybrać się na długi spacer brzegiem plaży i wreszcie poczuć wakacyjny klimat. W niedzielę zrobi się gorąco, ale powrót opadów może pokrzyżować plany. Jeśli zamierzacie spędzić ten dzień na zewnątrz, warto mieć przygotowany plan B na wypadek deszczu.

Dane pogodowe: OpenWeather