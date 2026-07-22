Wielkie zmiany w szkołach. Zacznie się już 1 września

MEN chce zmienić zasady oceniania

Resort edukacji przygotował projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Jak podkreśla ministerstwo, celem nowych przepisów jest ujednolicenie zasad obowiązujących w szkołach oraz doprecyzowanie kwestii, które w praktyce budziły wątpliwości. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września 2026 r.

Prace domowe nadal bez ocen, ale ich wykonywanie będzie miało znaczenie

Najwięcej emocji budzą planowane zmiany dotyczące prac domowych. Projekt nie przewiduje powrotu do oceniania ich stopniami. Uczniowie nadal nie będą otrzymywać ocen za wykonanie lub niewykonanie zadania domowego.

To jednak nie oznacza, że prace domowe całkowicie stracą znaczenie. Zgodnie z propozycją MEN nauczyciel będzie mógł uwzględnić systematyczność wykonywania zadań podczas ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej. Oznacza to, że regularna praca ucznia może zostać wzięta pod uwagę przy wystawianiu końcowej oceny z przedmiotu.

Zmiany także w ocenianiu zachowania

Projekt nowelizacji przewiduje również doprecyzowanie zasad wystawiania ocen z zachowania. Nauczyciele mają zwracać uwagę nie tylko na przestrzeganie szkolnych regulaminów, ale także na postawę ucznia na co dzień. Pod uwagę mają być brane między innymi:

wywiązywanie się z obowiązków szkolnych,

kultura osobista i szacunek wobec innych,

odpowiedzialność za własne działania,

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

współpraca z rówieśnikami i nauczycielami.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najlepsze szkoły w Polsce. Zdawalność matur na poziomie 100% [RANKING]

12

Egzaminy tylko w szkole

Projekt zawiera także przepisy dotyczące egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianów wiadomości i umiejętności. MEN chce jednoznacznie wskazać, że tego typu egzaminy powinny odbywać się stacjonarnie, na terenie szkoły, w warunkach zapewniających samodzielną pracę ucznia.

Obecnie zmiany znajdują się na etapie projektu rozporządzenia. Jeżeli przepisy zostaną przyjęte zgodnie z planem, zaczną obowiązywać od 1 września. Oznacza to, że nowe zasady obejmą uczniów już od początku nadchodzącego roku szkolnego.