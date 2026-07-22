Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chałupach dziś zamknięte

Przechodzący przez Pomorze silny front atmosferyczny przyniósł porywisty wiatr, burze oraz wysokie fale, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia kąpiących się. Choć lokalna prędkość wiatru bezpośrednio przy brzegu w Chałupach wynosi obecnie 4 m/s, to wciąż odczuwamy skutki sztormu szalejącego na otwartym morzu, gdzie porywy wiatru osiągały w ostatnich godzinach nawet 90-100 km/h.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące zamkniętego kąpieliska:

Chałupy – wejście na plażę nr 21: Kąpielisko jest ZAMKNIĘTE ze względu na wysoką falę. Temperatura powietrza na plaży wynosi zaledwie 17°C, a rześka woda w Bałtyku ma 18°C. Prędkość wiatru w tym rejonie wynosi 4 m/s.

Ratownicy apelują o bezwzględne respektowanie czerwonej flagi, zwłaszcza że w wielu miejscach na wybrzeżu silne fale zagrażają bezpieczeństwu osób zbliżających się do linii wody. Prądy wsteczne generowane przez tak wzburzone morze mogą wciągnąć w głąb wody nawet najbardziej doświadczonych pływaków.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Na wszystkie osoby spędzające urlop na Półwyspie Helskim czeka na szczęście przynajmniej jedna dobra wiadomość – na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano niebezpiecznego zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody, przeprowadzona 8 lipca, wykazała, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Choć termin kolejnego planowanego badania minął 20 lipca i system nie został jeszcze zaktualizowany, brak jakichkolwiek alertów biologicznych potwierdza, że jedynym powodem wywieszenia czerwonej flagi pozostaje dzisiaj wyłącznie żywioł wodny i wysoka fala.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Chałupach przypomina bardziej chłodną jesień niż pełnię letniego sezonu, a temperatura powietrza na poziomie 17°C w połączeniu z wilgotnym powietrzem skłania raczej do spacerów w cieplejszych ubraniach niż do plażowania. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem i burzami dla północnych powiatów województwa pomorskiego, co zwiastuje dalsze załamanie pogody. W takich warunkach warto pamiętać o złotej zasadzie każdego turysty: czerwona flaga na wieży ratowniczej to nie sugestia, ale bezwzględny zakaz kąpieli. Należy zawsze bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i dbać o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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