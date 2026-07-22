Początek tygodnia w Chałupach, delikatnie mówiąc, nie zachwyci. Powiem wprost: to nie będzie pogoda na plażowanie. Od środy 22 lipca aż do piątku szykujcie się na chłód, silniejszy wiatr i ciągłe opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia ledwo sięgnie 18 stopni, a w czwartek spadnie nawet do 17 kresek. Nocą zrobi się jeszcze chłodniej, bo termometry pokażą około 13 stopni. Do tego dojdzie porywisty wiatr o sile nawet 6 m/s. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe będą absolutnie niezbędne.

Zwrot akcji w pogodzie na weekend

A co potem? Prawdziwy zwrot akcji! W sobotę pogoda wreszcie sobie przypomni, że mamy środek lata. Chociaż niebo wciąż będzie mocno zachmurzone, deszcz w końcu odpuści, a wiatr wyraźnie osłabnie. Najważniejsza zmiana nastąpi jednak na termometrach, które po południu wskażą nawet 21 stopni. To będzie ten moment, na który wszyscy czekali.

Niedziela przyniesie dalsze ocieplenie i będzie najcieplejszym dniem w całej prognozie, z temperaturą sięgającą 23 stopni Celsjusza. Jest jednak pewien haczyk. Niestety, wraz z ciepłem wrócą też opady deszczu i to całkiem solidne. To będzie ciepły, ale mokry dzień. Pogoda w kratkę.

Pogoda w kratkę. Jak zaplanować pobyt?

Pierwsze dni, od środy do piątku, to czas, kiedy parawany i leżaki mogą zostać w kwaterach. Zimno, deszcz i wiatr skutecznie zniechęcą do plażowania. To raczej moment na spacery w kurtkach przeciwdeszczowych brzegiem morza, o ile ktoś lubi poczuć na twarzy prawdziwie bałtycki klimat. Sobota to dzień, który trzeba wykorzystać w stu procentach! Mimo chmur to najlepszy moment na dłuższy wypad na plażę, rowerową wycieczkę czy spróbowanie swoich sił w sportach wodnych przy słabnącym wietrze. Z kolei niedziela, choć ciepła, przez deszcz może pokrzyżować plany. Warto łapać chwile ze słońcem i być gotowym na szybki powrót pod dach.

Dane pogodowe: OpenWeather