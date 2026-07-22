Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem niemal bezwietrznej aury. Przy wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 1 m/s, tafla wody jest wyjątkowo spokojna, co stwarza doskonałe warunki do bezpiecznej kąpieli dla każdego – od najmłodszych po seniorów. Ponadto, dzięki niedawno zakończonemu drugiemu etapowi prac nad opaską brzegową chroniącą miejscowość przed podtapianiem, dojście do plaży zyskało nową infrastrukturę, chociaż niektóre fragmenty terenu wciąż pozostają wygrodzone do jesieni. Co niezwykłe, woda w morzu ma dziś wyższą temperaturę niż otaczające nas powietrze, co może zachęcić do zanurzenia się nawet przy nieco chłodniejszej aurze.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach w Rewie:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura wody wynosi aż 21°C , podczas gdy temperatura powietrza to 17°C. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a ostatnie badanie czystości przeprowadzono 17 lipca. Spokojna woda sprzyja bezpiecznemu relaksowi.

Kąpielisko jest . Temperatura wody wynosi aż , podczas gdy temperatura powietrza to 17°C. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a ostatnie badanie czystości przeprowadzono 17 lipca. Spokojna woda sprzyja bezpiecznemu relaksowi. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Kąpielisko jest otwarte. Woda ma tutaj 20°C (również znacznie cieplejsza niż powietrze, które ma 17°C). Badanie jakości wody z 10 lipca potwierdza jej przydatność do kąpieli.

Niezależnie od wybranego miejsca, brak falowania i przyjemna temperatura wody gwarantują udany, choć rześki relaks na plaży.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów wody. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zatoki Puckiej woda jest czysta, bezpieczna i w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne badania sanitarno-epidemiologiczne. Można bez obaw korzystać z uroków tutejszych akwenów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 22 lipca w Rewie powietrze ma 17°C, ale woda zachęca temperaturą dochodzącą do 21°C przy znikomym wietrze 1 m/s. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: kluczem do bezpiecznego wypoczynku jest zawsze obserwowanie koloru flagi na kąpielisku i bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Choć dziś warunki są wyśmienite, sytuacja nad morzem potrafi zmienić się dynamicznie – dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich!

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