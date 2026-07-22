Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze dziś zamknięte

Decyzją ratowników wodnych, ze względu na bezpieczeństwo wypoczywających, wejście do wody jest dzisiaj niemożliwe. Niedawny wiatr sztormowy wygenerował potężne fale oraz prądy wsteczne, które uniemożliwiają bezpieczną rekreację.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych plaż w Jastrzębiej Górze wraz z panującymi na nich warunkami:

Wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest zamknięte z powodu wysokiej fali . Temperatura powietrza wynosi 12°C, natomiast wody w morzu 19°C. Prędkość wiatru to 4 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 17 lipca wykazała, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Kąpielisko jest z powodu . Temperatura powietrza wynosi 12°C, natomiast wody w morzu 19°C. Prędkość wiatru to 4 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 17 lipca wykazała, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Wejście na plażę nr 23: Obowiązuje tu czerwona flaga i całkowity zakaz kąpieli wywołany wysoką falą . Odnotowano tutaj temperaturę powietrza na poziomie 12°C oraz temperaturę wody wynoszącą 16°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne na podstawie oceny z 17 lipca.

Obowiązuje tu czerwona flaga i wywołany . Odnotowano tutaj temperaturę powietrza na poziomie 12°C oraz temperaturę wody wynoszącą 16°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne na podstawie oceny z 17 lipca. Wejście na plażę nr 25: Plaża jest zamknięta z powodu wysokiej fali. W tym rejonie temperatura powietrza jest najwyższa i sięga 19°C, jednak woda jest wyjątkowo zimna – jej temperatura to zaledwie 12°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Podobnie jak na pozostałych kąpieliskach, woda jest zdatna do kąpieli na podstawie oceny z 17 lipca.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Dla osób planujących urlop mamy doskonałą wiadomość – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie stwierdzono obecności sinic. Badania laboratoryjne próbek wody potwierdzają jej wysoką jakość i przydatność do kąpieli. Choć obecnie wejście do morza uniemożliwia wysoka fala, to pod względem sanitarnym woda jest całkowicie czysta i bezpieczna. Gdy tylko warunki pogodowe się uspokoją i sztorm w pełni ustąpi, będzie można bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środowa pogoda w Jastrzębiej Górze charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem termicznym. Temperatura powietrza wynosi od chłodnych 12°C przy wejściach nr 22 i 23 do przyjemniejszych 19°C przy wejściu nr 25. Podobne wahania widzimy w temperaturze wody, która wynosi odpowiednio od rześkich 12°C do cieplejszych 19°C. Mimo że wiatr na brzegu osiąga umiarkowane 4 m/s, fale na morzu po niedawnym uderzeniu sztormu wciąż są zbyt wysokie na bezpieczną kąpiel. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu – dbajmy o siebie i słuchajmy poleceń wykwalifikowanych ratowników.

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