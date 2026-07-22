Początek drugiej połowy lipca w Łebie niestety nie przyniesie wymarzonej, letniej aury. To nie jest prognoza, na którą czekają turyści spragnieni słońca. Będzie chłodno. I mokro.

Już w środę, 22 lipca, termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Ale to nie temperatura będzie największym problemem. Będzie wiało. I to mocno. Wiatr w porywach osiągnie prędkość około 7 m/s, co w połączeniu ze słabymi opadami deszczu skutecznie zniechęci do plażowania. Myślicie, że gorzej być nie może? Niestety, czwartek będzie jeszcze gorszy. To będzie najzimniejszy dzień w prognozie, z temperaturą ledwo przekraczającą 16 stopni. Co gorsza, to właśnie wtedy spodziewamy się najmocniejszych opadów deszczu w całym okresie. Lepiej przygotować parasole i sztormiaki.

Weekend przyniesie zmianę na lepsze w pogodzie

Ale jest światełko w tunelu! Po dwóch fatalnych dniach, piątek, 24 lipca, przyniesie prawdziwą ulgę. Przede wszystkim – nie będzie padać. Wreszcie. Zza chmur wyjrzy słońce, a temperatura podskoczy do ponad 18 stopni. Wiatr wyraźnie osłabnie. To będzie ten moment, na który wszyscy czekają. Okno pogodowe.

A co z weekendem? Tu prognozy są, niestety, mieszane. Sobota zapowiada się na dzień z temperaturą sięgającą prawie 20 stopni. Niestety, radość zmącą chmury i symboliczne opady deszczu. Będzie cieplej, ale nie słonecznie. Niedziela, 26 lipca, będzie z kolei najcieplejszym dniem w prognozie z temperaturą nawet do 21 stopni, ale jednocześnie wróci deszcz. Niebo będzie w większości zasłonięte chmurami, a wiatr na szczęście pozostanie już znacznie słabszy.

Co robić w Łebie, gdy pogoda nie rozpieszcza?

Środa i czwartek to zdecydowanie nie jest czas na plażowanie. Silny wiatr i deszcz skutecznie odstraszą amatorów kąpieli słonecznych. To idealny moment, by nadrobić zaległości książkowe albo poszukać atrakcji pod dachem. Długi spacer brzegiem morza? Tylko dla najtwardszych i w odpowiednim stroju! Piątek to wasz dzień! Jeśli planowaliście wyjście na plażę, to właśnie wtedy trzeba to zrobić. Słońce i brak deszczu stworzą idealne warunki na spacer po wydmach czy po prostu relaks na piasku. Wykorzystajcie tę pogodową szansę! Weekend, mimo wyższych temperatur, będzie pochmurny. To może być dobry czas na dłuższe wędrówki wzdłuż wybrzeża – nie będzie upału, a wiatr nie powinien już tak dokuczać. Trzeba jednak mieć pod ręką kurtkę przeciwdeszczową, zwłaszcza w niedzielę.

Dane pogodowe: OpenWeather