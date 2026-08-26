Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Dziś na trójmiejskim wybrzeżu panują znakomite warunki do wypoczynku. Temperatura wody wynosi obecnie 19°C, co sprawia, że jest ona nawet cieplejsza niż orzeźwiające powietrze (17°C). Słaby wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s sprawia, że tafla wody jest spokojna. Wszystkie oficjalne kąpieliska w Sopocie są dziś w pełni otwarte, a ratownicy nie wywiesili czerwonych flag. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można bezpiecznie spędzić dzień:

Sopot - 13-17 : woda przydatna do kąpieli, temperatura wody 19°C, temperatura powietrza 17°C, wiatr 3 m/s.

: woda przydatna do kąpieli, temperatura wody 19°C, temperatura powietrza 17°C, wiatr 3 m/s. Sopot - Łazienki Południowe I : woda przydatna do kąpieli, temperatura wody 19°C, temperatura powietrza 17°C, wiatr 3 m/s.

: woda przydatna do kąpieli, temperatura wody 19°C, temperatura powietrza 17°C, wiatr 3 m/s. Sopot - Łazienki Południowe II : woda przydatna do kąpieli, temperatura wody 19°C, temperatura powietrza 17°C, wiatr 3 m/s.

: woda przydatna do kąpieli, temperatura wody 19°C, temperatura powietrza 17°C, wiatr 3 m/s. Sopot-32A-33 : woda przydatna do kąpieli, temperatura wody 19°C, temperatura powietrza 17°C, wiatr 3 m/s.

: woda przydatna do kąpieli, temperatura wody 19°C, temperatura powietrza 17°C, wiatr 3 m/s. Sopot-K22 : woda przydatna do kąpieli, temperatura wody 19°C, temperatura powietrza 17°C, wiatr 3 m/s.

: woda przydatna do kąpieli, temperatura wody 19°C, temperatura powietrza 17°C, wiatr 3 m/s. Sopot-Kamienny Potok-Koliba: woda przydatna do kąpieli, temperatura wody 19°C, temperatura powietrza 17°C, wiatr 3 m/s.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu plażowiczów to kluczowe pytanie pod koniec sierpnia. Mamy znakomite informacje: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sopocie nie odnotowano zakwitu sinic. Badania laboratoryjne próbek wody oraz codzienne kontrole ratowników potwierdzają pełne bezpieczeństwo. Woda w rejonie sopockich plaż jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli, dzięki czemu bez obaw można korzystać z uroków Bałtyku w całym kurorcie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Końcówka sierpnia przynosi nam stabilną, wyżową aurę. Słoneczny dzień z umiarkowaną temperaturą powietrza rzędu 17-18°C i ciepłą jak na te warunki wodą o temperaturze 19°C to doskonała okazja do relaksu na piasku. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy najspokojniejszym morzu to ratownicy mają najlepszy ogląd na bieżącą sytuację i ich polecenia są kluczem do bezpiecznego powrotu do domu.

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