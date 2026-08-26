Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Po przejściu silnego frontu burzowego, który przyniósł ulewne opady deszczu, grad i porywy wiatru dochodzące lokalnie do 100 km/h, nad otwartym Bałtykiem nastąpiło upragnione uspokojenie. Choć aura nie rozpieszcza już upałami, a temperatura powietrza spadła do bardziej umiarkowanych wartości, to sprzyja ona spacerom i bezpiecznej rekreacji. Prędkość wiatru wynosi zaledwie 2 m/s, dzięki czemu na morzu nie ma już groźnych fal, a ratownicy mogli schować czerwone flagi. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli, a brak wywieszonych flag oznacza, że wejście do morza jest w pełni dozwolone. Poniżej przedstawiamy szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi 18°C , a temperatura wody to 16°C . Ostatnia ocena czystości wody została przeprowadzona 20 sierpnia 2026 roku i potwierdziła jej przydatność do kąpieli.

Kąpielisko jest (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi , a temperatura wody to . Ostatnia ocena czystości wody została przeprowadzona 20 sierpnia 2026 roku i potwierdziła jej przydatność do kąpieli. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23: Kąpielisko jest otwarte . Słupki rtęci wskazują 18°C w cieniu, natomiast Bałtyk ma 16°C . Woda jest w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli (ocena sanitarna z 21 sierpnia 2026 roku).

Kąpielisko jest . Słupki rtęci wskazują w cieniu, natomiast Bałtyk ma . Woda jest w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli (ocena sanitarna z 21 sierpnia 2026 roku). Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: Kąpielisko zaprasza plażowiczów i jest otwarte. Warunki termiczne są identyczne: 18°C powietrza oraz 16°C w wodzie. Ostatnie badanie sanepidu z 20 sierpnia 2026 roku wykazało, że woda spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Choć w trakcie sezonu letniego media często alarmują o zakwitach sinic w wodach Morza Bałtyckiego, mamy bardzo dobre wieści dla osób wypoczywających w tym regionie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Oficjalne badania przeprowadzone przez służby sanitarne pod koniec sierpnia potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna. Sytuacja na otwartym morzu jest obecnie znacznie korzystniejsza niż w osłoniętych zatokach, a stały dopływ świeżej wody oraz umiarkowane temperatury skutecznie zapobiegają gromadzeniu się toksycznych zakwitów przy tutejszym brzegu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, końcówka sierpnia przynosi nam spokojną, choć rześką aurę. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i chłodnej wodzie o temperaturze 16°C, kąpiel może być wyzwaniem dla mniej zahartowanych osób, jednak słaby wiatr o prędkości 2 m/s sprawia, że odczuwalny chłód nie jest tak dokuczliwy. Pamiętajmy, że sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest uważne obserwowanie masztów ratowniczych bezpośrednio po dotarciu na plażę oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Brak flagi lub flaga biała to zielone światło do bezpiecznej zabawy, natomiast czerwona flaga bezwzględnie zakazuje wchodzenia do wody.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie