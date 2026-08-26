Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Oba oficjalne i strzeżone przez ratowników kąpieliska w Stegnie są dzisiaj otwarte dla turystów. Choć woda i powietrze mają tę samą temperaturę, to umiarkowany wiatr stwarza bezpieczne warunki do rekreacji. Oto szczegółowe parametry dla poszczególnych plaż:

Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma również 18°C. Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s, co nie powoduje powstawania niebezpiecznych fal. Sanepid potwierdził przydatność wody do kąpieli na podstawie badań z 19 sierpnia.

Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma również 18°C. Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s, co nie powoduje powstawania niebezpiecznych fal. Sanepid potwierdził przydatność wody do kąpieli na podstawie badań z 19 sierpnia. Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): Warunki są identyczne jak na sąsiedniej plaży – zarówno powietrze, jak i woda osiągnęły przyjemne 18°C przy wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s. Jakość wody została oceniona pozytywnie podczas ostatniego badania przeprowadzonego 19 sierpnia.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów planujących urlop nad Bałtykiem, zakwity sinic są prawdziwym utrapieniem pod koniec wakacji. Pojawiły się jednak doskonałe informacje dla osób wypoczywających w tym rejonie Mierzei Wiślanej – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Stegnie nie odnotowano obecności tych uciążliwych mikroorganizmów. Badania przeprowadzone przez służby sanitarne potwierdzają, że woda jest w pełni bezpieczna i wolna od toksycznych zakwitów. Można zatem bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Chociaż temperatura powietrza na poziomie 18°C oraz identyczna temperatura wody mogą skłaniać raczej do spacerów niż do wielogodzinnego pluskania się w morzu, stabilny wiatr o sile 4 m/s gwarantuje spokojną taflę i bezpieczną zabawę przy brzegu. Warto jednak pamiętać, że pogoda nad polskim morzem potrafi być kapryśna i dynamicznie się zmieniać. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie oznaczeń flagowych – należy wchodzić do wody tylko wtedy, gdy na maszcie powiewa biała flaga, i zawsze stosować się do poleceń czuwających nad bezpieczeństwem ratowników.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie