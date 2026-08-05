Zapomnij o Mielnie i Sopocie. Ten polski kurort to prawdziwy hit wśród turystów

Krynica Morska przyciąga turystów swoim niezwykłym położeniem. To absolutny hit

Mowa tu o Krynicy Morskiej, usytuowanej na bardzo wąskim odcinku lądu, który oddziela Morze Bałtyckie od wód Zalewu Wiślanego. Dzięki takiemu rozwiązaniu geograficznemu wczasowicze są w stanie błyskawicznie przemieścić się z bałtyckiej plaży na o wiele spokojniejsze brzegi zalewu. Miejsce to doskonale sprawdzi się u tych, którzy preferują beztroskie lenistwo na piasku, a także u entuzjastów wodnych aktywności, rowerowych przejażdżek czy rejsów statkiem.

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Krynica Morska [ZDJĘCIA]

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Czym jest Wyspa Estyjska? To ukryty skarb niedaleko Krynicy Morskiej

W pobliżu Krynicy Morskiej znajduje się intrygujący obiekt, o którym niewiele osób słyszało – Wyspa Estyjska. Sztuczny ląd na Zalewie Wiślanym utworzono z urobku pochodzącego z przekopu Mierzei Wiślanej oraz z pogłębiania szlaku żeglugowego do elbląskiego portu. Teren ten obejmuje około 181 hektarów, plasując się w czołówce największych sztucznych wysp w naszym kraju. Stworzono go z myślą o zapewnieniu azylu ptactwu wodnemu i błotnemu, dając im dogodne warunki do odbywania lęgów i nabierania sił w trakcie przelotów.

Co warto zobaczyć w Krynicy Morskiej? Lista najlepszych atrakcji

Osoby spędzające czas w Krynicy Morskiej mogą przebierać w rozmaitych formach spędzania wolnego czasu. Poniżej zestawienie najpopularniejszych miejsc:

Latarnia Morska

Wielbłądzi Garb

Port jachtowy i rybacki

Rejs po Zalewie Wiślanym

Promenada i centrum

Ścieżki rowerowe

Pomnik Pierwszych Osadników

Park linowy.

Planujesz wakacje nad polskim morzem? Poznaj alternatywne kurorty

Wyjazdy nad Bałtyk od dziesięcioleci są ulubioną formą letniego wypoczynku. Nasi rodacy tłumnie ruszają do obleganych miejscowości, jednak dobrze mieć na uwadze, że wybrzeże kryje w sobie wciąż mnóstwo nieodkrytych perełek. Wśród nich warto wyróżnić kilka interesujących punktów:

Lubiatowo

Poddąbie

Słajszewo

Piaski

Chałupy

Rogowo.