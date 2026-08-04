Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustce zapraszają

Dzisiejszy dzień zapowiada się znakomicie dla każdego, kto planuje spędzić czas nad usteckim brzegiem Bałtyku. Oficjalne raporty z usteckich kąpielisk potwierdzają, że warunki do rekreacji wodnej są wręcz podręcznikowe. Brak czerwonych flag oznacza, że na obu strzeżonych plażach można bezpiecznie wejść do wody. Co niezwykle istotne dla urlopowiczów, woda ma dziś bardzo komfortową temperaturę, a spokojny wiatr nie generuje niebezpiecznych fal.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk w Ustce:

Ustka Wschód – kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 22°C , a temperatura wody w Bałtyku sięga przyjemnych 20°C . Słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena czystości miała miejsce 29 lipca, a kolejny zaplanowany pomiar odbędzie się 10 sierpnia).

– kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , a temperatura wody w Bałtyku sięga przyjemnych . Słaby wiatr o prędkości zaledwie gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Woda jest w pełni (ostatnia oficjalna ocena czystości miała miejsce 29 lipca, a kolejny zaplanowany pomiar odbędzie się 10 sierpnia). Ustka Zachód II – tutaj również obowiązuje biała flaga, a kąpielisko jest otwarte dla turystów. Warunki są identyczne jak po wschodniej stronie portu: temperatura powietrza to 22°C, wody 20°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Jakość wody została oceniona jako przydatna do kąpieli (badanie z 29 lipca, kolejne zaplanowano na 10 sierpnia).

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią skutecznie pokrzyżować wakacyjne plany. Na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano obecności sinic. Według najświeższych komunikatów sanitarnych, woda na usteckich plażach jest czysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia, co potwierdzają również ogólne analizy dla otwartego morza w tym regionie. Choć wysokie temperatury w kraju sprzyjają rozwojowi tych mikroorganizmów, usteckie plaże pozostają całkowicie wolne od tego problemu, a nieliczne ograniczenia sanitarne na Pomorzu dotyczą wyłącznie innych, odległych lokalizacji.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, wtorek przynosi w Ustce umiarkowane 22°C i aż 20°C w wodzie przy bardzo łagodnym wietrze. Choć synoptycy IMGW zapowiadają, że w ciągu dnia temperatura na wybrzeżu może lokalnie sięgać nawet do 27°C, morska bryza zapewni przyjemne orzeźwienie. Bezpieczny wypoczynek nad Bałtykiem zawsze zależy jednak od odpowiedzialności samych urlopowiczów. Niezależnie od doskonałych prognoz, złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne stosowanie się do koloru flagi wywieszonej przez ratowników oraz słuchanie ich bieżących komunikatów. Warto cieszyć się wspaniałą aurą i korzystać z uroków Ustki w bezpieczny sposób!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie