Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Dla każdego, kto planuje dzisiejszy relaks nad morzem w Rowach, mamy doskonałe wiadomości. Wszystkie lokalne plaże są w pełni bezpieczne, a woda na każdym z siedmiu monitorowanych kąpielisk jest zdatna do kąpieli. Przy delikatnym wietrze wiejącym z prędkością 3 m/s, fale są minimalne, co stwarza idealne warunki dla rodzin z dziećmi oraz mniej wprawnych pływaków. Sanepid potwierdził pełne bezpieczeństwo tutejszych wód, więc można bez obaw korzystać z uroków lata.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 21°C , a woda ma przyjemne 19°C . Ostatnia ocena jakości wody z 29 lipca potwierdza jej przydatność, a kolejne badanie zaplanowano na 17 sierpnia.

Temperatura powietrza wynosi , a woda ma przyjemne . Ostatnia ocena jakości wody z 29 lipca potwierdza jej przydatność, a kolejne badanie zaplanowano na 17 sierpnia. Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne, doskonałe warunki – powietrze 21°C , woda 19°C , lekki wiatr 3 m/s sprawia, że pobyt na plaży jest niezwykle komfortowy.

Identyczne, doskonałe warunki – powietrze , woda , lekki wiatr sprawia, że pobyt na plaży jest niezwykle komfortowy. Rowy Zachód Apator: Popularna plaża zachodnia kusi temperaturą powietrza na poziomie 21°C i wody 19°C . Brak jakichkolwiek zastrzeżeń sanitarnych.

Popularna plaża zachodnia kusi temperaturą powietrza na poziomie i wody . Brak jakichkolwiek zastrzeżeń sanitarnych. Rowy Zachód Centralne: Wyjątkowo ciekawe zjawisko termiczne – woda osiągnęła tu aż 21°C przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C . To idealna okazja do dłuższego pluskania się w morzu!

Wyjątkowo ciekawe zjawisko termiczne – woda osiągnęła tu aż przy temperaturze powietrza wynoszącej . To idealna okazja do dłuższego pluskania się w morzu! Rowy Zachód Domki Letniskowe: Spokojna okolica, w której odnotowano 21°C w cieniu oraz 19°C w Bałtyku. Lekki powiew wiatru (3 m/s) gwarantuje świetny wypoczynek.

Spokojna okolica, w której odnotowano w cieniu oraz w Bałtyku. Lekki powiew wiatru (3 m/s) gwarantuje świetny wypoczynek. Rowy Zachód Radomsko: Kolejny punkt na mapie Rowów z idealnymi parametrami do rekreacji – powietrze 21°C , woda 19°C .

Kolejny punkt na mapie Rowów z idealnymi parametrami do rekreacji – powietrze , woda . Rowy Zachód Słoneczko: Plaża w pełni gotowa na przyjęcie letników. Warunki są tu znakomite: powietrze 21°C i woda o temperaturze 19°C.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Podczas gdy w innych częściach Wybrzeża, na przykład nad Zatoką Gdańską czy w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, sanepid musiał interweniować z powodu zakwitu sinic, w Rowach problem ten zupełnie nie występuje. Na żadnym z siedmiu monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Woda we wszystkich punktach jest przejrzysta, wolna od sinicowych kożuchów i całkowicie bezpieczna dla zdrowia plażowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Rowach to kwintesencja polskiego, spokojnego lata. Temperatury oscylujące wokół 19–21°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (wiatr zaledwie 3 m/s) dają odczucie przyjemnego ciepła bez uciążliwego upału. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: nawet przy tak doskonałych parametrach i braku czerwonych flag, zawsze należy kontrolować sytuację na bieżąco, słuchać komunikatów ratowników WOPR i wchodzić do wody tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

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