Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Wtorek przynosi wspaniałe wiadomości dla wszystkich przebywających na polskim wybrzeżu – nad morzem prognozowany jest bardzo ciepły dzień z temperaturami sięgającymi lokalnie nawet do 27°C, a we Władysławowie i Chłapowie wskaźniki pokazują stabilne 20-23°C. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr o prędkości zaledwie 1-2 m/s), Bałtyk zachęca do orzeźwiających kąpieli, a temperatura wody waha się od 17°C do 18°C. Co niezwykle istotne, na żadnym z kąpielisk nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Warto przypomnieć, że kąpielisko we Władysławowie zostało w tym roku wyróżnione prestiżową Błękitną Flagą, co potwierdza najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa.

Oto szczegółowy wykaz otwartych dzisiaj plaż wraz z aktualnymi warunkami:

Władysławowo, wejście nr 3 (odcinek Półwysep Helski): temperatura powietrza wynosi 20°C , wody 18°C , a wiatr wieje z prędkością 2 m/s .

temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr wieje z prędkością . Władysławowo, wejście nr 4: temperatura powietrza to 23°C , wody 17°C , wiatr słaby – zaledwie 1 m/s .

temperatura powietrza to , wody , wiatr słaby – zaledwie . Władysławowo, wejście nr 6: temperatura powietrza sięga 23°C , wody 17°C , prędkość wiatru wynosi 1 m/s .

temperatura powietrza sięga , wody , prędkość wiatru wynosi . Władysławowo, wejście nr 9: powietrze ma 23°C , woda 17°C , a wiatr osiąga 1 m/s .

powietrze ma , woda , a wiatr osiąga . Władysławowo, wejście nr 10: temperatura powietrza to 23°C , wody 17°C , wiatr wieje z prędkością 1 m/s .

temperatura powietrza to , wody , wiatr wieje z prędkością . Chłapowo, wejście nr 12: temperatura powietrza wynosi 23°C , wody 17°C , prędkość wiatru to 1 m/s .

temperatura powietrza wynosi , wody , prędkość wiatru to . Chłapowo, wejście nr 14: temperatura powietrza oscyluje wokół 23°C, wody 17°C, przy wietrze o sile 1 m/s.

Wszystkie powyższe lokalizacje pomyślnie przeszły kontrole sanitarne, a woda została oficjalnie sklasyfikowana jako w pełni przydatna do kąpieli.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wieści dla wszystkich plażowiczów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz w Chłapowie nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. Choć na początku sezonu, pod koniec czerwca, zdarzały się tymczasowe zakazy wywołane obecnością tych mikroorganizmów m.in. przy wejściu nr 9, to dzisiejsze badania i obserwacje potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Sprzyja temu umiarkowana temperatura wody oraz brak ekstremalnych upałów, które zazwyczaj przyspieszają rozwój cyjanobakterii.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura stwarza perfekcyjne warunki do wypoczynku: temperatura powietrza na poziomie 20-23°C w połączeniu z niemal bezwietrzną pogodą i spokojnym morzem gwarantuje udany dzień na plaży. Należy jednak pamiętać, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od odpowiedzialności samych urlopowiczów. Złotą zasadą każdego plażowicza jest uważne obserwowanie masztów ratowniczych – biała flaga pozwala na bezpieczne wejście do wody, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Wskazane jest zawsze stosować się do poleceń ratowników i wybierać wyłącznie strzeżone kąpieliska, aby letni relaks przyniósł wyłącznie przyjemne wspomnienia.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie