Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 04.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-04 10:37

Słoneczny, spokojny i niezwykle przyjemny – tak zapowiada się wtorek, 4 sierpnia, na plażach we Władysławowie i okolicznym Chłapowie. Wszystkie monitorowane kąpieliska w regionie są dziś w pełni otwarte, oferując doskonałe warunki do bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Lekki wiatr i przyjemna temperatura powietrza sprawiają, że to idealny moment na zaplanowanie udanego dnia na nadbałtyckim piasku.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad morzem. O warunkach kąpieli we Władysławowie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 04.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Wtorek przynosi wspaniałe wiadomości dla wszystkich przebywających na polskim wybrzeżu – nad morzem prognozowany jest bardzo ciepły dzień z temperaturami sięgającymi lokalnie nawet do 27°C, a we Władysławowie i Chłapowie wskaźniki pokazują stabilne 20-23°C. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr o prędkości zaledwie 1-2 m/s), Bałtyk zachęca do orzeźwiających kąpieli, a temperatura wody waha się od 17°C do 18°C. Co niezwykle istotne, na żadnym z kąpielisk nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Warto przypomnieć, że kąpielisko we Władysławowie zostało w tym roku wyróżnione prestiżową Błękitną Flagą, co potwierdza najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa.

Oto szczegółowy wykaz otwartych dzisiaj plaż wraz z aktualnymi warunkami:

  • Władysławowo, wejście nr 3 (odcinek Półwysep Helski): temperatura powietrza wynosi 20°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.
  • Władysławowo, wejście nr 4: temperatura powietrza to 23°C, wody 17°C, wiatr słaby – zaledwie 1 m/s.
  • Władysławowo, wejście nr 6: temperatura powietrza sięga 23°C, wody 17°C, prędkość wiatru wynosi 1 m/s.
  • Władysławowo, wejście nr 9: powietrze ma 23°C, woda 17°C, a wiatr osiąga 1 m/s.
  • Władysławowo, wejście nr 10: temperatura powietrza to 23°C, wody 17°C, wiatr wieje z prędkością 1 m/s.
  • Chłapowo, wejście nr 12: temperatura powietrza wynosi 23°C, wody 17°C, prędkość wiatru to 1 m/s.
  • Chłapowo, wejście nr 14: temperatura powietrza oscyluje wokół 23°C, wody 17°C, przy wietrze o sile 1 m/s.

Wszystkie powyższe lokalizacje pomyślnie przeszły kontrole sanitarne, a woda została oficjalnie sklasyfikowana jako w pełni przydatna do kąpieli.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wieści dla wszystkich plażowiczów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz w Chłapowie nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. Choć na początku sezonu, pod koniec czerwca, zdarzały się tymczasowe zakazy wywołane obecnością tych mikroorganizmów m.in. przy wejściu nr 9, to dzisiejsze badania i obserwacje potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Sprzyja temu umiarkowana temperatura wody oraz brak ekstremalnych upałów, które zazwyczaj przyspieszają rozwój cyjanobakterii.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura stwarza perfekcyjne warunki do wypoczynku: temperatura powietrza na poziomie 20-23°C w połączeniu z niemal bezwietrzną pogodą i spokojnym morzem gwarantuje udany dzień na plaży. Należy jednak pamiętać, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od odpowiedzialności samych urlopowiczów. Złotą zasadą każdego plażowicza jest uważne obserwowanie masztów ratowniczych – biała flaga pozwala na bezpieczne wejście do wody, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Wskazane jest zawsze stosować się do poleceń ratowników i wybierać wyłącznie strzeżone kąpieliska, aby letni relaks przyniósł wyłącznie przyjemne wspomnienia.

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