Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mogą bez obaw korzystać z uroków polskiego wybrzeża. Przy niezwykle spokojnym morzu i słabym wietrze, ratownicy zezwalają na bezpieczne wchodzenie do wody. Oficjalne badania sanepidu potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Oto szczegółowy raport z poszczególnych wejść na plażę:

Wejście nr 22: To obecnie najcieplejsze miejsce na lokalnym wybrzeżu – temperatura powietrza wynosi tu aż 25°C , a woda w Bałtyku ma przyjemne 18°C . Przy wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 2 m/s warunki są doskonałe, a brak wywieszonej czerwonej flagi oznacza, że kąpielisko jest otwarte .

To obecnie najcieplejsze miejsce na lokalnym wybrzeżu – temperatura powietrza wynosi tu aż , a woda w Bałtyku ma przyjemne . Przy wietrze wiejącym z prędkością zaledwie warunki są doskonałe, a brak wywieszonej czerwonej flagi oznacza, że kąpielisko jest . Wejście nr 23: Warunki są tu równie zachęcające. Termometry wskazują 21°C w cieniu, z kolei woda osiąga 16°C . Bardzo łagodny wiatr ( 2 m/s ) sprawia, że woda jest spokojna, a kąpielisko pozostaje w pełni dostępne dla plażowiczów .

Warunki są tu równie zachęcające. Termometry wskazują w cieniu, z kolei woda osiąga . Bardzo łagodny wiatr ( ) sprawia, że woda jest spokojna, a kąpielisko pozostaje w pełni . Wejście nr 25: Przy tym wejściu odnotowano niemal bezwietrzną aurę z wiatrem o prędkości zaledwie 1 m/s. Temperatura powietrza wynosi komfortowe 22°C, natomiast woda ma 17°C. Kąpielisko jest otwarte i czeka na spragnionych ochłody urlopowiczów.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Choć wysokie temperatury w sezonie letnim często sprzyjają szybkiemu rozwojowi sinic w wodach Bałtyku, mamy znakomite wiadomości dla osób odpoczywających w Jastrzębiej Górze. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Najnowsze oceny stanu sanitarno-higienicznego jednoznacznie potwierdzają, że woda we wszystkich lokalizacjach jest w pełni przydatna do kąpieli. Można bez obaw cieszyć się urokami morza, bez ryzyka wystąpienia nieprzyjemnych podrażnień skóry czy innych dolegliwości zdrowotnych związanych z toksycznymi zakwitami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, Jastrzębia Góra oferuje dziś wyśmienitą, stabilną aurę – temperatura powietrza waha się od 21°C do 25°C, a woda w Bałtyku oscyluje w granicach 16°C – 18°C przy niemal niewyczuwalnym wietrze o sile 1-2 m/s. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad morzem to przede wszystkim nasza odpowiedzialność. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Słuchaj poleceń ratowników i kąp się wyłącznie w miejscach strzeżonych, aby letni wypoczynek pozostawił wyłącznie piękne wspomnienia.

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