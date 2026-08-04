Słoneczny Sopot zdobyty! Baltic Tour Medicover Sport napędza wakacyjną energię Trójmiasta!

Po udanych przystankach na Półwyspie Helskim, wakacyjna fala sportowego entuzjazmu i zdrowia dotarła do Sopotu! W poniedziałek, 3 sierpnia, tętniąca życiem sopocka plaża zamieniła się w nowoczesne miasteczko rekreacyjno-profilaktyczne, przyciągając od samego rana tłumy mieszkańców oraz wypoczywających turystów.