Słoneczny Sopot zdobyty! Baltic Tour Medicover Sport napędza wakacyjną energię Trójmiasta!

Baltic Tour Medicover Sport po raz kolejny udowodnił, że nadmorski relaks można w doskonały sposób połączyć z dbałością o kondycję fizyczną, regenerację oraz profilaktykę zdrowotną.
Co działo się w strefie Baltic Tour w Sopocie?
- Głęboka regeneracja & longevity o poranku: Dzień na sopockiej plaży rozpoczął się od innowacyjnych sesji relaksacyjnych na matach na podczerwień. Uczestnicy mieli okazję wypróbować technologię wspierającą regenerację mięśni, poprawę krążenia oraz wyciszenie przed porcją plażowych aktywności.
- Zdrowie i profilaktyka na pierwszym miejscu: Plażowicze chętnie odwiedzali strefę medyczną, gdzie czekali na nich specjaliści oferujący bezpłatne konsultacje oraz wstępne badania diagnostyczne.
- Plażowa rywalizacja i ruch: Na fanów aktywności czekały emocjonujące pojedynki w turnieju tenisa plażowego, widowiskowe zmagania na torze przeszkód oraz treningi funkcjonalne (Summer Body i Body Shape) prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów.
- Morska przygoda dla najmłodszych: Dla dzieci przygotowano dedykowaną strefę animacji pełną gier integracyjnych, rodzinnych turniejów oraz kreatywnych warsztatów plastycznych.
- Ekipa Eska Summer City w akcji: O gorącą atmosferę dbał niezastąpiony patrol Eska Summer City, który rozgrzewał sopocką plażę rozdając gadżety oraz prowadząc wywiady z uczestnikami wydarzenia.
Dokąd teraz zmierza Baltic Tour?
Trasa Baltic Tour Medicover Sport wchodzi w swoją finałową fazę na polskim wybrzeżu.
- 4 sierpnia – Gdańsk – JUŻ DZIŚ!
- 5 sierpnia – Gdynia – WIELKI FINAŁ JUŻ JUTRO!
Eska Summer City Olsztyn i SUP Family Day nad jeziorem Ukiel