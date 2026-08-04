Słoneczny Sopot zdobyty! Baltic Tour Medicover Sport napędza wakacyjną energię Trójmiasta!

alig
2026-08-04 10:31

Po udanych przystankach na Półwyspie Helskim, wakacyjna fala sportowego entuzjazmu i zdrowia dotarła do Sopotu! W poniedziałek, 3 sierpnia, tętniąca życiem sopocka plaża zamieniła się w nowoczesne miasteczko rekreacyjno-profilaktyczne, przyciągając od samego rana tłumy mieszkańców oraz wypoczywających turystów.

Baltic Tour Medicover Sport po raz kolejny udowodnił, że nadmorski relaks można w doskonały sposób połączyć z dbałością o kondycję fizyczną, regenerację oraz profilaktykę zdrowotną.

Co działo się w strefie Baltic Tour w Sopocie?

  • Głęboka regeneracja & longevity o poranku: Dzień na sopockiej plaży rozpoczął się od innowacyjnych sesji relaksacyjnych na matach na podczerwień. Uczestnicy mieli okazję wypróbować technologię wspierającą regenerację mięśni, poprawę krążenia oraz wyciszenie przed porcją plażowych aktywności.
  • Zdrowie i profilaktyka na pierwszym miejscu: Plażowicze chętnie odwiedzali strefę medyczną, gdzie czekali na nich specjaliści oferujący bezpłatne konsultacje oraz wstępne badania diagnostyczne.
  • Plażowa rywalizacja i ruch: Na fanów aktywności czekały emocjonujące pojedynki w turnieju tenisa plażowego, widowiskowe zmagania na torze przeszkód oraz treningi funkcjonalne (Summer Body i Body Shape) prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów.
  • Morska przygoda dla najmłodszych: Dla dzieci przygotowano dedykowaną strefę animacji pełną gier integracyjnych, rodzinnych turniejów oraz kreatywnych warsztatów plastycznych.
  • Ekipa Eska Summer City w akcji: O gorącą atmosferę dbał niezastąpiony patrol Eska Summer City, który rozgrzewał sopocką plażę rozdając gadżety oraz prowadząc wywiady z uczestnikami wydarzenia.

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Dokąd teraz zmierza Baltic Tour?

Trasa Baltic Tour Medicover Sport wchodzi w swoją finałową fazę na polskim wybrzeżu.

  • 4 sierpnia – Gdańsk – JUŻ DZIŚ!
  • 5 sierpnia – Gdynia – WIELKI FINAŁ JUŻ JUTRO!
Uśmiechnięta ekipa Eska Summer City na plaży w Sopocie. O wydarzeniu Baltic Tour przeczytasz na Eska Trójmiasto.
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Eska Summer City Olsztyn i SUP Family Day nad jeziorem Ukiel
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Eska Summer City 2026
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ESKA Summer City