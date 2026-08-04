Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Dziś nad Bałtykiem panuje aura sprzyjająca rodzinnemu wypoczynkowi. Bardzo słaby wiatr sprawia, że tafla wody jest niezwykle spokojna, co stwarza świetne warunki do pływania i bezpiecznych zabaw w wodzie. Na każdym z czterech monitorowanych punktów warunki do rekreacji są znakomite. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Warunki do kąpieli są doskonałe. Temperatura powietrza wynosi 22°C , a woda w Bałtyku ma przyjemne 19°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s , co oznacza niemal bezwietrzną sielankę. Oficjalne analizy potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli .

Warunki do kąpieli są doskonałe. Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma przyjemne . Wiatr wieje z prędkością zaledwie , co oznacza niemal bezwietrzną sielankę. Oficjalne analizy potwierdzają, że woda jest w pełni . Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Tutaj również na plażowiczów czeka bezpieczny i komfortowy relaks. Parametry są identyczne: powietrze ogrzane do 22°C , woda o temperaturze 19°C oraz minimalny wiatr o sile 1 m/s . Woda jest czysta i bezpieczna do pływania.

Tutaj również na plażowiczów czeka bezpieczny i komfortowy relaks. Parametry są identyczne: powietrze ogrzane do , woda o temperaturze oraz minimalny wiatr o sile . Woda jest czysta i bezpieczna do pływania. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Kolejne miejsce na mapie Krynicy Morskiej, które kusi wspaniałą aurą. Przy temperaturze powietrza rzędu 22°C i wody sięgającej 19°C , brak odczuwalnego wiatru ( 1 m/s ) gwarantuje udany dzień na piasku. Badania sanitarne potwierdzają brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli.

Kolejne miejsce na mapie Krynicy Morskiej, które kusi wspaniałą aurą. Przy temperaturze powietrza rzędu i wody sięgającej , brak odczuwalnego wiatru ( ) gwarantuje udany dzień na piasku. Badania sanitarne potwierdzają brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Kąpielisko położone od strony Zatoki Gdańskiej również zaprasza do wody. Podobnie jak na plażach morskich, notujemy tu 22°C w cieniu, 19°C w wodzie oraz wiatr rzędu 1 m/s. Woda spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa biologicznego.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla osób, które obawiały się uciążliwych zakwitów bakterii, mogących zepsuć wakacyjne plany. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic. Choć na początku sezonu letniego, pod koniec czerwca, na tutejszej plaży okresowo pojawiały się przejściowe ograniczenia wywołane przez te organizmy, obecny stan wody jest bez zarzutu. Przeprowadzone oceny jednoznacznie wskazują, że woda jest całkowicie bezpieczna i wolna od uciążliwego kożucha sinicowego, co pozwala na niczym niezakłóconą zabawę w morzu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Krynicy Morskiej oferuje stabilne 22°C w powietrzu i rześkie 19°C w wodzie przy symbolicznym wietrze o sile 1 m/s. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad wodą zawsze opiera się na jednej, złotej zasadzie: kluczowe jest stałe kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy tak spokojnej i zachęcającej aurze, sytuacja na morzu potrafi ulec zmianie w ciągu zaledwie kilkunastu minut. Zawsze słuchajmy poleceń dyżurujących ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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