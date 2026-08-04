Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Po niedawnych załamaniach pogody i zakazach kąpieli wywołanych wysoką falą pod koniec lipca, sytuacja na plażach w Stegnie całkowicie wróciła do normy. Dzisiaj nad morzem panuje spokojna aura, a ratownicy zezwalają na bezpieczną rekreację w wodzie. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku. Poniżej prezentujemy szczegółowy raport dotyczący obu strzeżonych kąpielisk w gminie:

Kąpielisko Stegna I: zlokalizowane przy wejściu od ulicy Lipowej. Ostatnie pomiary z 4 sierpnia 2026 roku wykazują, że temperatura powietrza wynosi 19°C, natomiast woda w Bałtyku ma 18°C. Bezpieczne wejście do wody ułatwia bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli na podstawie oficjalnej oceny sanitarno-epidemiologicznej.

zlokalizowane przy wejściu od ulicy Lipowej. Ostatnie pomiary z 4 sierpnia 2026 roku wykazują, że temperatura powietrza wynosi 19°C, natomiast woda w Bałtyku ma 18°C. Bezpieczne wejście do wody ułatwia bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli na podstawie oficjalnej oceny sanitarno-epidemiologicznej. Kąpielisko Stegna II: zlokalizowane przy zejściu od ulicy Morskiej. Podobnie jak na pierwszym stanowisku, temperatura powietrza to 19°C, a woda ma zachęcające 18°C. Przy znikomym wietrze o sile 2 m/s fale są minimalne, co stwarza idealne warunki dla rodzin z dziećmi. Oficjalne analizy potwierdzają wysoką jakość wody.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Choć upalna pogoda w innych częściach kraju sprzyja rozwojowi niebezpiecznych mikroorganizmów, mamy świetne wiadomości dla osób odpoczywających na Mierzei Wiślanej. Na monitorowanych kąpieliskach Stegna I oraz Stegna II nie odnotowano zakwitu sinic, a woda w tych miejscach jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna dla kąpiących się. Sytuacja na pomorskich plażach jest stabilna i wolna od toksycznych zakwitów, które w ubiegłych latach potrafiły pokrzyżować plany urlopowiczom.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Stegnie przynosi stabilną, choć nieco chłodniejszą aurę w porównaniu do upalnego południa Polski, z temperaturą powietrza sięgającą 19°C i rześką wodą o temperaturze 18°C. Słaby wiatr o prędkości 2 m/s zapewnia doskonałe warunki do odpoczynku na piasku. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest stałe monitorowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Czysta woda i sprzyjająca aura to zaproszenie do udanego wypoczynku, pod warunkiem zachowania zdrowego rozsądku.

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