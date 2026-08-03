Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Warunki na plażach w Łebie są dziś doskonałe dla każdego, kto szuka ucieczki od codziennego zgiełku. Słaby, niemal niewyczuwalny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla morza jest spokojna, a brak wywieszonych czerwonych flag oznacza pełną swobodę wchodzenia do wody. Oto szczegółowy przegląd sytuacji na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko przy plaży A: temperatura powietrza wynosi 19°C , a wody w Bałtyku 18°C . Wiatr osiąga prędkość 1 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli (ostatnie oficjalne badanie sanepidu przeprowadzono 23 lipca, a kolejne planowane jest na 11 sierpnia).

temperatura powietrza wynosi , a wody w Bałtyku . Wiatr osiąga prędkość . Woda jest przydatna do kąpieli (ostatnie oficjalne badanie sanepidu przeprowadzono 23 lipca, a kolejne planowane jest na 11 sierpnia). Kąpielisko przy plaży „B”: parametry są identyczne – powietrze ma temperaturę 19°C , a woda zachęca temperaturą 18°C . Przy wietrze 1 m/s panują tu świetne warunki do bezpiecznego wypoczynku. Woda została oceniona jako w pełni zdatna do kąpieli.

parametry są identyczne – powietrze ma temperaturę , a woda zachęca temperaturą . Przy wietrze panują tu świetne warunki do bezpiecznego wypoczynku. Woda została oceniona jako w pełni zdatna do kąpieli. Kąpielisko przy plaży C: również tutaj odnotowano temperaturę powietrza na poziomie 19°C oraz temperaturę wody wynoszącą 18°C. Przy znikomym wietrze o sile 1 m/s to idealne miejsce na rodzinne plażowanie. Jakość wody nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwego zjawiska, jakim jest letni zakwit cyjanobakterii. Na żadnym z trzech monitorowanych kąpielisk w Łebie (plaże A, B oraz C) nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne analizy Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzają, że woda w tych miejscach spełnia wszelkie rygorystyczne normy czystości i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się osób. Sytuacja na otwartym morzu jest pod tym względem znacznie stabilniejsza niż w zatokach, a obecne, umiarkowane temperatury wody sprzyjają utrzymaniu doskonałej jakości kąpielisk.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa w Łebie pod znakiem stabilnej i przyjemnej aury – temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda ma orzeźwiające 18°C. Niemal bezwietrzna pogoda (wiatr 1 m/s) gwarantuje brak wysokich fal. Choć prognozy na noc zapowiadają możliwość wystąpienia burz, a nawet lokalnych opadów gradu, dzień sprzyja bezpiecznemu korzystaniu z uroków Bałtyku.

Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie plażowicza: przed wejściem do wody zawsze kierujmy się kolorem flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników WOPR. Warunki na morzu potrafią zmienić się bardzo dynamicznie, dlatego czujność i zdrowy rozsądek to podstawa udanego i bezpiecznego urlopu.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie