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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają
Plażowicze wypoczywający w Rowach mają dziś powody do radości. Wszystkie siedem monitorowanych kąpielisk jest w pełni otwartych, a woda w Bałtyku zachęca do orzeźwiających kąpieli. Dzięki niemal bezwietrznej pogodzie morze jest spokojne, co stwarza idealne warunki także dla rodzin z dziećmi.
Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Rowach według stanu na 3 sierpnia 2026 roku:
- Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 22°C, a woda ma 19°C. Wiatr jest praktycznie nieodczuwalny (0 m/s). Brak czerwonej flagi – kąpielisko jest otwarte.
- Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne, doskonałe warunki – powietrze 22°C, woda 19°C, bezwietrznie (0 m/s). Kąpielisko jest otwarte.
- Rowy Zachód Apator: Temperatura powietrza to 21°C, woda ma przyjemne 19°C. Delikatny zefir wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Kąpielisko zaprasza plażowiczów.
- Rowy Zachód Centralne: Warunki idealne do rekreacji – powietrze 21°C, woda 19°C, słaby wiatr 1 m/s. Brak jakichkolwiek obostrzeń.
- Rowy Zachód Domki Letniskowe: Bardzo dobre warunki do wypoczynku. Temperatura powietrza wynosi 21°C, woda osiągnęła 19°C, a wiatr to łagodne 1 m/s.
- Rowy Zachód Radomsko: Nieco chłodniejsza woda niż na pozostałych plażach (18°C), ale powietrze o temperaturze 21°C i minimalny wiatr (1 m/s) wciąż gwarantują udany dzień na plaży. Kąpielisko pozostaje otwarte.
- Rowy Zachód Słoneczko: Kolejna otwarta strefa z temperaturą powietrza 21°C, wodą o temperaturze 19°C i symbolicznym wiatrem o sile 1 m/s.
Ostatnie oficjalne badania jakości wody z 29 lipca potwierdziły, że woda na wszystkich tych kąpieliskach jest w pełni przydatna do kąpieli, a kolejne testy zaplanowano na 17 sierpnia.
Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację
Dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów w okresie letnim mamy świetne wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia plażowiczów. Sanepid regularnie monitoruje stan sanitarny tutejszych plaż, więc można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsze warunki w Rowach to prawdziwa sielanka – umiarkowane temperatury powietrza w granicach 21–22°C, przyjemna woda osiągająca nawet 19°C oraz minimalny wiatr sprawiają, że to wymarzony dzień na plażowanie. Choć w kolejnych dniach synoptycy zapowiadają stopniowe nadejście fali upałów również na Pomorze, dziś możemy cieszyć się łagodną, komfortową aurą. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrzmy na maszt ratowniczy i sprawdźmy kolor wywieszonej flagi. Nawet przy tak spokojnym morzu jak dziś, bezpieczeństwo i stosowanie się do poleceń ratowników na kąpielisku to absolutny priorytet.