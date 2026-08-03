Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Plażowicze wypoczywający w Rowach mają dziś powody do radości. Wszystkie siedem monitorowanych kąpielisk jest w pełni otwartych, a woda w Bałtyku zachęca do orzeźwiających kąpieli. Dzięki niemal bezwietrznej pogodzie morze jest spokojne, co stwarza idealne warunki także dla rodzin z dziećmi.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Rowach według stanu na 3 sierpnia 2026 roku:

Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 22°C , a woda ma 19°C . Wiatr jest praktycznie nieodczuwalny ( 0 m/s ). Brak czerwonej flagi – kąpielisko jest otwarte.

Temperatura powietrza wynosi , a woda ma . Wiatr jest praktycznie nieodczuwalny ( ). Brak czerwonej flagi – kąpielisko jest otwarte. Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne, doskonałe warunki – powietrze 22°C , woda 19°C , bezwietrznie ( 0 m/s ). Kąpielisko jest otwarte.

Identyczne, doskonałe warunki – powietrze , woda , bezwietrznie ( ). Kąpielisko jest otwarte. Rowy Zachód Apator: Temperatura powietrza to 21°C , woda ma przyjemne 19°C . Delikatny zefir wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Kąpielisko zaprasza plażowiczów.

Temperatura powietrza to , woda ma przyjemne . Delikatny zefir wieje z prędkością zaledwie . Kąpielisko zaprasza plażowiczów. Rowy Zachód Centralne: Warunki idealne do rekreacji – powietrze 21°C , woda 19°C , słaby wiatr 1 m/s . Brak jakichkolwiek obostrzeń.

Warunki idealne do rekreacji – powietrze , woda , słaby wiatr . Brak jakichkolwiek obostrzeń. Rowy Zachód Domki Letniskowe: Bardzo dobre warunki do wypoczynku. Temperatura powietrza wynosi 21°C , woda osiągnęła 19°C , a wiatr to łagodne 1 m/s .

Bardzo dobre warunki do wypoczynku. Temperatura powietrza wynosi , woda osiągnęła , a wiatr to łagodne . Rowy Zachód Radomsko: Nieco chłodniejsza woda niż na pozostałych plażach ( 18°C ), ale powietrze o temperaturze 21°C i minimalny wiatr ( 1 m/s ) wciąż gwarantują udany dzień na plaży. Kąpielisko pozostaje otwarte.

Nieco chłodniejsza woda niż na pozostałych plażach ( ), ale powietrze o temperaturze i minimalny wiatr ( ) wciąż gwarantują udany dzień na plaży. Kąpielisko pozostaje otwarte. Rowy Zachód Słoneczko: Kolejna otwarta strefa z temperaturą powietrza 21°C, wodą o temperaturze 19°C i symbolicznym wiatrem o sile 1 m/s.

Ostatnie oficjalne badania jakości wody z 29 lipca potwierdziły, że woda na wszystkich tych kąpieliskach jest w pełni przydatna do kąpieli, a kolejne testy zaplanowano na 17 sierpnia.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów w okresie letnim mamy świetne wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia plażowiczów. Sanepid regularnie monitoruje stan sanitarny tutejszych plaż, więc można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Rowach to prawdziwa sielanka – umiarkowane temperatury powietrza w granicach 21–22°C, przyjemna woda osiągająca nawet 19°C oraz minimalny wiatr sprawiają, że to wymarzony dzień na plażowanie. Choć w kolejnych dniach synoptycy zapowiadają stopniowe nadejście fali upałów również na Pomorze, dziś możemy cieszyć się łagodną, komfortową aurą. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrzmy na maszt ratowniczy i sprawdźmy kolor wywieszonej flagi. Nawet przy tak spokojnym morzu jak dziś, bezpieczeństwo i stosowanie się do poleceń ratowników na kąpielisku to absolutny priorytet.

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