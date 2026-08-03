Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Dzięki stabilizacji warunków atmosferycznych na Mierzei Wiślanej, miłośnicy morskich kąpieli mogą mieć dziś powody do radości. Na żadnej z plaż nie powiewa czerwona flaga, a woda w Bałtyku zachęca do wejścia. Warto podkreślić, że przy bardzo słabym wietrze osiągającym zaledwie 1 m/s, morze jest niezwykle spokojne, co stwarza idealne i bezpieczne warunki, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Wszystkie kąpieliska pomyślnie przeszły ostatnie oficjalne kontrole czystości wody przeprowadzone pod koniec lipca, a kolejne rutynowe badania zaplanowano już na jutro.

Oto szczegółowy raport z krynickich plaż:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Temperatura powietrza wynosi komfortowe 21°C , a woda w Bałtyku ma aż 19°C . Idealne warunki uzupełnia niemal niewyczuwalny wiatr (1 m/s). Ostatnia ocena czystości wody potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi komfortowe , a woda w Bałtyku ma aż . Idealne warunki uzupełnia niemal niewyczuwalny wiatr (1 m/s). Ostatnia ocena czystości wody potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Oferuje identyczne, znakomite parametry – powietrze 21°C , woda 19°C oraz minimalny wiatr 1 m/s. To świetna propozycja dla poszukujących spokojnego relaksu.

Oferuje identyczne, znakomite parametry – powietrze , woda oraz minimalny wiatr 1 m/s. To świetna propozycja dla poszukujących spokojnego relaksu. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Wyjątkowo bezpieczne miejsce z wodą o temperaturze 19°C i powietrzem rozgrzanym do 21°C . Brak fal sprawia, że jest to dziś jeden z najprzyjemniejszych punktów na mapie miasta.

Wyjątkowo bezpieczne miejsce z wodą o temperaturze i powietrzem rozgrzanym do . Brak fal sprawia, że jest to dziś jeden z najprzyjemniejszych punktów na mapie miasta. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Położone przy zejściu od ulicy Marynarzy kąpielisko również zaprasza stabilną temperaturą wody (19°C) oraz powietrza (21°C) przy wietrze rzędu 1 m/s.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów planujących letni wypoczynek obawia się nagłego zakwitu sinic, które w upalne dni potrafią czasowo sparaliżować nadmorskie plaże. Dla wszystkich wypoczywających w regionie napływają jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie stwierdzono obecności sinic. Choć na początku sezonu, pod koniec czerwca, pojedyncze plaże przejściowo borykały się z tym problemem, obecna sytuacja jest całkowicie stabilna. Woda jest przejrzysta, wolna od niebezpiecznych zakwitów i w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdzają regularne kontrole sanitarne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Krynicy Morskiej zapowiada się rewelacyjnie – połączenie 21°C w powietrzu, 19°C w wodzie oraz znikomego wiatru tworzy aurę, której trudno się oprzeć. Należy jednak pamiętać, że bezpieczny wypoczynek zależy przede wszystkim od rozwagi samych plażowiczów. Złotą i najważniejszą zasadą każdego turysty jest wybór wyłącznie strzeżonych kąpielisk, stałe kontrolowanie koloru flagi wywieszonej przez ratowników oraz bezwzględne stosowanie się do ich poleceń. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody, co gwarantuje spokojny i bezwypadkowy wypoczynek.

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