Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Choć ostatnie nawałnice na Pomorzu mogły budzić niepokój turystów, sytuacja na plażach w Rewie prezentuje się znakomicie. Podczas gdy sąsiednie kąpieliska w Gdańsku borykają się z problemami mikrobiologicznymi, tutejsze wody zachęcają do bezpiecznych kąpieli. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań i na obu stanowiskach nie wywieszono czerwonych flag. Sytuacja jest w pełni stabilna i bezpieczna.

Oto szczegółowe warunki, jakie zastaniemy dzisiaj na plażach:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej – woda jest w pełni zdatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena czystości miała miejsce 24 lipca, a kolejne badanie zaplanowano już na 5 sierpnia). Temperatura wody wynosi przyjemne 20°C , przy temperaturze powietrza sięgającej 18°C . Wiatr jest niemal nieodczuwalny – wieje z prędkością zaledwie 2 m/s .

– woda jest w pełni zdatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena czystości miała miejsce 24 lipca, a kolejne badanie zaplanowano już na 5 sierpnia). Temperatura wody wynosi przyjemne , przy temperaturze powietrza sięgającej . Wiatr jest niemal nieodczuwalny – wieje z prędkością zaledwie . Rewa od strony Zatoki Puckiej – tu również panują idealne warunki do rekreacji. Parametry są identyczne: temperatura wody wynosi 20°C, powietrza 18°C, a wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna, a kolejnej oceny stanu sanitarności możemy spodziewać się również 5 sierpnia.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla miłośników morskich kąpieli – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć upalna aura w innych częściach kraju może sprzyjać rozwojowi tych mikroorganizmów w Bałtyku, wody wokół Rewy pozostają wolne od toksycznych kożuchów. Służby sanitarne na bieżąco monitorują stan Zatoki Puckiej oraz Gdańskiej, dzięki czemu możecie bez obaw korzystać z uroków tutejszych plaż.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień przynosi umiarkowaną temperaturę powietrza na poziomie 18°C, ale nadrabia to zaskakująco ciepła woda w zatoce, która osiągnęła aż 20°C. Bardzo słaby wiatr (2 m/s) sprawia, że odczuwalny chłód jest minimalny, a woda na obu kąpieliskach jest niezwykle spokojna. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: warunki nad morzem potrafią zmienić się bardzo dynamicznie. Zawsze przed wejściem do wody zróbcie szybki krok w stronę budki ratowników, spójrzcie na kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie stosujcie się do ich zaleceń.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie