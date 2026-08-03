Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Po okresie niespokojnej aury i silnych falach, które niedawno ograniczały możliwość korzystania z uroków Bałtyku, dzisiejszy dzień przynosi upragniony spokój. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy, a na masztach nie wiszą czerwone flagi. Obie strzeżone plaże w Stegnie są otwarte dla miłośników morskich kąpieli. Oto szczegółowe warunki, jakie czekają na miejscu:

Kąpielisko Stegna I (zejście od ul. Lipowej): temperatura powietrza wynosi dzisiaj 17°C , natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C . Bezpieczną rekreację ułatwia bardzo łagodny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli na podstawie oficjalnych badań sanitarnych.

(zejście od ul. Lipowej): temperatura powietrza wynosi dzisiaj , natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające . Bezpieczną rekreację ułatwia bardzo łagodny wiatr wiejący z prędkością zaledwie . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli na podstawie oficjalnych badań sanitarnych. Kąpielisko Stegna II (zejście od ul. Morskiej): warunki są tutaj identyczne i niezwykle sprzyjające. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 17°C oraz temperaturze wody na poziomie 18°C można bez przeszkód cieszyć się urokami morza. Słaby wiatr o prędkości 3 m/s gwarantuje spokojną taflę wody i brak niebezpiecznych fal wstecznych, które jeszcze niedawno dawały się we znaki na pomorskim wybrzeżu.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się nagłego zakwitu bakterii płyną doskonałe wiadomości – na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta i przejrzysta, co potwierdzają najświeższe oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego. W przeciwieństwie do innych okresów letnich, kiedy upalna i bezwietrzna aura sprzyjają rozwojowi sinic oraz powstawaniu gęstego kożucha, obecne warunki skutecznie zapobiegły temu zjawisku. Sytuacja ta może jednak ulegać zmianom pod wpływem kierunku wiatru i prądów morskich, dlatego stan wody jest nieustannie monitorowany.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Stegnie – z temperaturą powietrza 17°C i wody 18°C oraz minimalnym wiatrem 3 m/s – są idealne do bezpiecznego wypoczynku. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze sprawdzajcie oznakowanie na plaży i kolor flagi na stanowisku ratowników. Sytuacja na kąpieliskach może się dynamicznie zmieniać w ciągu dnia. Słuchajcie poleceń służb ratowniczych i kąpcie się wyłącznie na obszarach strzeżonych!

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