Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Warunki do wypoczynku na charakterystycznym, rewskim cyplu są dzisiaj po prostu wyśmienite. Obie lokalne plaże są w pełni otwarte, a ratownicy nie mieli powodów do wywieszenia czerwonej flagi. Co ciekawe, temperatura wody w zatoce wynosi aż 20°C i jest obecnie wyższa od temperatury rześkiego powietrza, które zatrzymało się dziś na poziomie 18°C. Przy niemal bezwietrznej aurze – wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s – tafla wody pozostaje niezwykle spokojna. Tworzy to idealne, bezpieczne warunki do rekreacji dla rodzin z dziećmi oraz osób stawiających pierwsze kroki na deskach SUP w ramach tutejszej Letniej Strefy Sportu.

Oto szczegółowy raport z obu rewskich kąpielisk:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: woda jest oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli (ocena z 24 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 5 sierpnia). Temperatura wody wynosi 20°C, a powietrza 18°C przy delikatnym wietrze 2 m/s. Kąpielisko jest otwarte i w pełni bezpieczne.

woda jest oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli (ocena z 24 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 5 sierpnia). Temperatura wody wynosi 20°C, a powietrza 18°C przy delikatnym wietrze 2 m/s. Kąpielisko jest i w pełni bezpieczne. Rewa od strony Zatoki Puckiej: tutaj również panują tożsame, zachęcające warunki. Woda o temperaturze 20°C jest czysta i bezpieczna. Brak silnego wiatru (tylko 2 m/s) sprawia, że kąpiel jest czystą przyjemnością. Brak jakichkolwiek obostrzeń – zapraszamy do wody!

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy przed wyjściem na plażę obawiają się nagłego ataku uciążliwych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Woda po obu stronach cypla jest przejrzysta, wolna od sinicowego kożucha i całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Sytuacja ta cieszy szczególnie w obliczu nadchodzącego ocieplenia. Eksperci przypominają, że ewentualne zakwity sinic rozwijają się najszybciej podczas długotrwałych, silnych upałów oraz bezwietrznej aury – na ten moment jednak plażowicze w Rewie mogą korzystać z uroków czystego Bałtyku bez żadnych obaw.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Rewie gwarantują spokojny i udany wypoczynek przy temperaturze powietrza 18°C, wodzie o temperaturze 20°C oraz niemal niewyczuwalnym wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s. Należy jednak pamiętać, że pogoda nad polskim morzem potrafi zmienić się błyskawicznie, a synoptycy IMGW zapowiadają już nadejście fali afrykańskich upałów, po których mogą wystąpić gwałtowne zjawiska burzowe. Dlatego bez względu na dzisiejszą sielankę, niezmiennie obowiązuje złota zasada bezpiecznego plażowania: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowników i bezwzględnie stosuj się do ich komunikatów oraz zaleceń.

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