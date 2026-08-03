Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Po okresie gwałtownej aury i niebezpiecznych prądów wstecznych, które niedawno wymusiły masowe zamykanie kąpielisk na całym Wybrzeżu, Mierzeja Wiślana wita nas dziś spokojnym morzem. Warunki na plażach w Stegnie uległy całkowitej poprawie, a wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s gwarantuje bezpieczne warunki do rekreacji. Ratownicy nie mieli powodów do wywieszenia czerwonych flag, co oznacza, że możemy bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku.

Oto szczegółowy raport z warunkami panującymi na poszczególnych plażach w dniu 3 sierpnia:

Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): woda jest w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne oceny sanitarno-epidemiologiczne. Temperatura powietrza wynosi dzisiaj 17°C , z kolei woda w morzu ma 18°C . Bezpieczeństwo zapewnia łagodne powietrze i wiatr osiągający zaledwie 3 m/s . Kąpielisko jest otwarte i gotowe na przyjęcie plażowiczów.

(wejście od ul. Lipowej): woda jest w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne oceny sanitarno-epidemiologiczne. Temperatura powietrza wynosi dzisiaj , z kolei woda w morzu ma . Bezpieczeństwo zapewnia łagodne powietrze i wiatr osiągający zaledwie . Kąpielisko jest i gotowe na przyjęcie plażowiczów. Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): tutaj warunki są równie sprzyjające. Temperatura powietrza wskazuje dzisiaj 17°C, natomiast woda w Bałtyku ma 18°C. Słaby wiatr o prędkości 3 m/s sprawia, że kąpiel jest komfortowa i bezpieczna. Kąpielisko pozostaje otwarte dla wszystkich turystów.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zakwitu groźnych mikroorganizmów – na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano obecności sinic. Choć w innych częściach województwa pomorskiego, m.in. w Gdańsku-Brzeźnie, sanepid musiał interweniować z powodu zanieczyszczeń mikrobiologicznych, woda w Stegnie pozostaje czysta i bezpieczna. Aktualne analizy laboratoryjne oraz codzienna obserwacja prowadzona przez ratowników nie wykazują żadnych niepokojących zmian biologicznych w tutejszym pasie nadmorskim, co pozwala na bezpieczny wypoczynek.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Chociaż dzisiejsza temperatura powietrza (17°C) jest minimalnie niższa niż temperatura samej wody w Bałtyku (18°C), brak silnego wiatru stwarza świetne warunki do spacerów oraz rekreacji na plaży. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad polskim morzem potrafi zmienić się w mgnieniu oka. Złotą zasadą każdego bezpiecznego urlopu jest bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników oraz regularne kontrolowanie barwy flagi wywieszonej na kąpielisku przed wejściem do wody.

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