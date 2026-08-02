Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustce zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają powody do radości – usteckie plaże są w pełni bezpieczne i gotowe na przyjęcie wczasowiczów. Na obu monitorowanych kąpieliskach panują znakomite warunki do wypoczynku nad wodą, a ratownicy nie mieli powodów do wywieszania czerwonych flag. Oto szczegółowe informacje dla każdego z miejsc:

Ustka Wschód: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 23°C , a woda w Bałtyku osiągnęła zachęcające 20°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że morze jest spokojne. Ostatnia ocena czystości wody z 29 lipca potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli .

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Bałtyku osiągnęła zachęcające . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie sprawia, że morze jest spokojne. Ostatnia ocena czystości wody z 29 lipca potwierdziła, że woda jest w pełni . Ustka Zachód II: Tutaj również wejdziemy do wody bez przeszkód – kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne jak po wschodniej stronie: termometry wskazują 23°C w cieniu, woda ma 20°C, a wiatr osiąga 2 m/s. Badania laboratoryjne z 29 lipca jednoznacznie wykazały, że woda spełnia wszelkie normy sanitarne i jest przydatna do kąpieli.

Dzięki łagodnym podmuchom wiatru i wysokiej temperaturze wody, oba brzegi rzeki Słupi oferują doskonałe warunki zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla osób szukających relaksu po całym dniu wakacyjnych wrażeń.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących orzeźwiającą kąpiel w morzu mamy bardzo dobre wiadomości. Na podstawie najnowszych analiz i codziennego monitoringu usteckich plaż informujemy, że na kąpieliskach Ustka Wschód oraz Ustka Zachód II nie odnotowano obecności ani zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna dla zdrowia plażowiczów. Sanepid regularnie kontroluje stan biologiczny kąpielisk, a najbliższe planowane badanie wody odbędzie się 10 sierpnia, co pozwala na spokojne korzystanie z uroków usteckiego wybrzeża.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Przełom lipca i sierpnia w Ustce rozpieszcza nas wspaniałą, letnią aurą ze stabilną temperaturą powietrza rzędu 23°C i nagrzanym do 20°C Bałtykiem. Bardzo słaby wiatr (2 m/s) stwarza idealne warunki do bezpiecznej rekreacji na wodzie i plażowania bez uciążliwego znoszenia piasku. Pamiętajmy jednak, że letnia pogoda nad morzem bywa dynamiczna. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie koloru flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz stosowanie się do poleceń personelu dbającego o nasze bezpieczeństwo. Tylko kąpiel pod okiem wykwalifikowanych ratowników gwarantuje, że Wasz urlop upłynie pod znakiem bezpiecznej zabawy.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie